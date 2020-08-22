Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

Запад прямо вмешивается во внутренние дела Белоруссии и ту ситуацию, которая сложилась в стране после президентских выборов. В частности, есть признаки "военной поддержки" протестов в Белоруссии со стороны стран НАТО. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения военного полигона под Гродно.

— Речь идёт о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ — понятно, для чего они это делают... Они всё двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае к НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест, — приводит слова Лукашенко агентство "Sputnik Беларусь".