Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

Запад прямо вмешивается во внутренние дела Белоруссии и ту ситуацию, которая сложилась в стране после президентских выборов. В частности, есть признаки "военной поддержки" протестов в Белоруссии со стороны стран НАТО. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения военного полигона под Гродно.
— Речь идёт о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ — понятно, для чего они это делают... Они всё двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае к НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест, — приводит слова Лукашенко агентство "Sputnik Беларусь".
Лукашенко заявил о попытках провернуть в Белоруссии сценарий цветных революцийПрезидент считает, что оппоненты стараются "затащить альтернативного президента" в страну.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.