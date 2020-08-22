Лукашенко распорядился закрыть бастующие предприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился закрыть все предприятия, которые объявили забастовку на фоне протестов в стране. Об этом он заявил во время митинга в Гродно. Заводы будут закрыты с 24 августа.
— Если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут — разберёмся, кого потом пригласить на это предприятие, — сказал Лукашенко.
"Сколько можно врать? Уходи!" Лукашенко освистали во время его выступления на заводе в МинскеЛидер страны вынужден был прервать речь и обратиться к кричавшим рабочим: "Я вижу вас".
Кроме того, выступая на митинге, глава республики заявил, что Белоруссию ждало бы разделение на части и гибель, если бы ею управлял кто-либо другой. Лукашенко также считает, что западная граница страны была бы беззащитна, если бы не он. Президент также обвинил страны НАТО в прямом вмешательстве в дела Белоруссии.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.