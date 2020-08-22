В Минске завершилась акция протеста на площади Независимости

В Минске завершился митинг против итогов президентских выборов в Белоруссии. На площади Независимости, где проходило мероприятие, остаётся несколько человек, поющих песни группы "Ляпис Трубецкой".

Как сообщает РИА "Новости", всего в акции принимало участие около трёх тысяч человек. При этом отмечается, что полиции на площади Независимости замечено не было.

По данным СМИ, на площадь пришёл член Координационного совета оппозиции Павел Латушко. В самом митинге участия он не принимал.