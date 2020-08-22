Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Польше заверили, что страна не претендует на белорусские территории

Ранее о таком желании соседней страны заявил президент Александр Лукашенко.

105
Post cover

Акция солидарности с Белоруссией в Польше. Фото © Zuma / ТАСС

Польша не претендует на белорусские территории и не собирается нарушать её территориальную целостность. Об этом агентству PAP заявил глава канцелярии президента страны Кшиштоф Щерский.

Соблюдение международного права является, по нашему убеждению, основой мира на свете. Фундаментом этого права является условие суверенности и территориальной целостности государств, — заверил Щерский.

По словам политика, Польша защищает данные принципы в ООН и реализует их во внешней политике, защищая страны региона от империализма и агрессии.

"Власть должна быть властью". Лукашенко дал оппозиции два дня на раздумья

По словам президента, в стране ведёт работу "чёрная сотня".

Щерский также отметил, что в Варшаве расстроились, узнав, что власти Белоруссии предположили о намерении Польши нарушить суверенитет республики.

Польша не имела и не имеет таких намерений, — подчеркнул Щерский.

О вмешательстве Запада в дела Белоруссии ранее заявил президент страны Александр Лукашенко. Также с 17 по 20 августа войска республики провели учения на границе с Литвой.

Ранее на фоне угрозы Запада Лукашенко сменил главу Гродненской области. Пост занял министр здравоохранения Владимир Караник.

Выбор редакции

Loading...