В Польше заверили, что страна не претендует на белорусские территории

Польша не претендует на белорусские территории и не собирается нарушать её территориальную целостность. Об этом агентству PAP заявил глава канцелярии президента страны Кшиштоф Щерский.
— Соблюдение международного права является, по нашему убеждению, основой мира на свете. Фундаментом этого права является условие суверенности и территориальной целостности государств, — заверил Щерский.
По словам политика, Польша защищает данные принципы в ООН и реализует их во внешней политике, защищая страны региона от империализма и агрессии.
"Власть должна быть властью". Лукашенко дал оппозиции два дня на раздумьяПо словам президента, в стране ведёт работу "чёрная сотня".
Щерский также отметил, что в Варшаве расстроились, узнав, что власти Белоруссии предположили о намерении Польши нарушить суверенитет республики.
— Польша не имела и не имеет таких намерений, — подчеркнул Щерский.
О вмешательстве Запада в дела Белоруссии ранее заявил президент страны Александр Лукашенко. Также с 17 по 20 августа войска республики провели учения на границе с Литвой.
Ранее на фоне угрозы Запада Лукашенко сменил главу Гродненской области. Пост занял министр здравоохранения Владимир Караник.