"Власть должна быть властью". Лукашенко дал оппозиции два дня на раздумья

Попытки давления и угрозы в адрес работников различных сфер со стороны оппозиции будут жёстко пресекаться. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в Гродно, сообщает БелТА.

Также белорусский лидер сравнил Координационный центр оппозиции по передаче власти с "чёрной сотней".

— Я уже говорил: появилась так называемая чёрная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех, — заявил Лукашенко.

Лукашенко назвал СМИ частью войны, которую развязали против Белоруссии. По его мнению, через массмедиа идёт давление на семьи сторонников власти, в том числе и на детей. По словам Лукашенко, в стране уже выработали алгоритм действий против тех, кто занимается запугиванием жителей республики.

— Я только что сказал: суббота, воскресенье на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью, — добавил президент.