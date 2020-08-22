Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Власть должна быть властью". Лукашенко дал оппозиции два дня на раздумья

По словам президента, в стране ведёт работу "чёрная сотня".

1731
Post cover

Фото © ЕРА

Попытки давления и угрозы в адрес работников различных сфер со стороны оппозиции будут жёстко пресекаться. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в Гродно, сообщает БелТА.

Также белорусский лидер сравнил Координационный центр оппозиции по передаче власти с "чёрной сотней".

Я уже говорил: появилась так называемая чёрная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех, — заявил Лукашенко.

Координационный совет белорусской оппозиции расширил состав

Ранее в него входило 70 человек.

Лукашенко назвал СМИ частью войны, которую развязали против Белоруссии. По его мнению, через массмедиа идёт давление на семьи сторонников власти, в том числе и на детей. По словам Лукашенко, в стране уже выработали алгоритм действий против тех, кто занимается запугиванием жителей республики.

Я только что сказал: суббота, воскресенье на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью, — добавил президент.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Белоруссии заблокировали несколько десятков информационных ресурсов. В чёрный список властей в том числе попала платформа "Голос", которая вела альтернативный подсчёт голосов на президентских выборах.

Выбор редакции

Loading...