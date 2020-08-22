Цветы, флаги и никакой милиции. В Минске провели шествие в поддержку оппозиции

Очередной мирный протест состоялся сегодня в Минске. В 14-й день после выборов, на которых действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80% голосов, на проспекте Независимости прошло мирное шествие.

Участниками акции преимущественно были женщины и девушки. Колонна обошла Дом правительства, пришла на площадь Независимости и, скандируя "Живе Беларусь!", ушла в сторону центра, откуда начала своё движение.

Лукашенко озвучил "единое с Путиным мнение" о событиях в Белоруссии Президент республики намерен не дать сделать из своей страны "трамплин".

А ранее сегодня Александр Лукашенко выступил на митинге в Гродно, где распорядился закрыть все бастующие предприятия. Он также обвинил страны НАТО в прямом вмешательстве в дела Белоруссии и призвал сограждан простить ошибки правоохранителей, которые те допустили во время акций протестов.