Лукашенко озвучил "единое с Путиным мнение" о событиях в Белоруссии

Оппоненты белорусских властей используют страну в качестве трамплина для дальнейшего "броска" на Россию, считает президент республики Александр Лукашенко. По его словам, аналогичного мнения придерживается и президент РФ Владимир Путин.
— Кто-то в России (я часто это вижу в СМИ) говорит: "Ах, в Белоруссии, ах, в Белоруссии…" Не в Белоруссии — это у вас, вот здесь, на западной границе, давят, травят. И мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию, — сказал Лукашенко на митинге в Гродно.
Он заявил о необходимости "разрушить этот трамплин" и ещё раз подчеркнул, что это их единое мнение с Путиным.
Лавров уверен, что борьба с Россией стала единственной целью НАТОПо его словам, после разрыва альянсом партнёрства с Москвой в 2014 году военное давление у российских границ значительно возросло.
Ранее белорусский президент неоднократно высказывал озабоченность в связи с тем, что "натовские войска лязгают гусеницами у ворот" страны. В самом же военном блоке опровергают информацию о наращивании сил у границ Белоруссии.