Лукашенко озвучил "единое с Путиным мнение" о событиях в Белоруссии

— Кто-то в России (я часто это вижу в СМИ) говорит: "Ах, в Белоруссии, ах, в Белоруссии…" Не в Белоруссии — это у вас, вот здесь, на западной границе, давят, травят. И мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию, — сказал Лукашенко на митинге в Гродно.