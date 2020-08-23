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Лукашенко призвал белорусов читать телеграм-каналы

Политик указал на необходимость думать и "всегда держать голову на плечах".

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Фото © БелТА / ТАСС

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал жителей республики формировать собственное мнение о происходящем в стране, основанное на анализе и сопоставлении информации из различных источников.

Держите всегда голову на плечах! Читайте Интернет, смотрите телеграм-каналы, смотрите так нелюбимое государственное телевидение и сравнивайте. Сравнивайте и думайте, — цитирует политика БелТА.

Существует риск того, что белорусов по колено загонят "в чужую землю", если они не будут думать, считает Лукашенко. Он подчеркнул: население обязано сохранить страну и передать её детям и внукам.

Мы все — одна страна. Это наша земля — чистая, мирная, наша Беларусь! — добавил глава государства.

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Главная соперница Лукашенко считает, что сравнивать её страну с Украиной неправильно.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.

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