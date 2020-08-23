Лукашенко призвал белорусов читать телеграм-каналы

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал жителей республики формировать собственное мнение о происходящем в стране, основанное на анализе и сопоставлении информации из различных источников.

— Держите всегда голову на плечах! Читайте Интернет, смотрите телеграм-каналы, смотрите так нелюбимое государственное телевидение и сравнивайте. Сравнивайте и думайте, — цитирует политика БелТА.

Существует риск того, что белорусов по колено загонят "в чужую землю", если они не будут думать, считает Лукашенко. Он подчеркнул: население обязано сохранить страну и передать её детям и внукам.

— Мы все — одна страна. Это наша земля — чистая, мирная, наша Беларусь! — добавил глава государства.