Лукашенко призвал белорусов читать телеграм-каналы

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал жителей республики формировать собственное мнение о происходящем в стране, основанное на анализе и сопоставлении информации из различных источников.
— Держите всегда голову на плечах! Читайте Интернет, смотрите телеграм-каналы, смотрите так нелюбимое государственное телевидение и сравнивайте. Сравнивайте и думайте, — цитирует политика БелТА.
Существует риск того, что белорусов по колено загонят "в чужую землю", если они не будут думать, считает Лукашенко. Он подчеркнул: население обязано сохранить страну и передать её детям и внукам.
— Мы все — одна страна. Это наша земля — чистая, мирная, наша Беларусь! — добавил глава государства.
Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии и РоссииГлавная соперница Лукашенко считает, что сравнивать её страну с Украиной неправильно.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.