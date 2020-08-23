"Будете иметь дело с армией". Белорусские военные выдвинули ультиматум протестующим

Вооружённые силы Белоруссии на фоне массовых протестов граждан берут под охрану мемориалы и памятники Великой Отечественной войны. Как отметил глава Минобороны Виктор Хренин, такие памятники священны для страны, где от рук нацистов во времена войны погиб каждый третий.

— Наши люди ходят к ним помолиться и возложить цветы. Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев и представителей других национальностей, [сегодня] в этих священных местах проходят акции, — сказал Хренин.