Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Будете иметь дело с армией". Белорусские военные выдвинули ультиматум протестующим

Армия не намерена допустить, чтобы участники митингов оскверняли мемориалы Великой Отечественной войны.

2181

Вооружённые силы Белоруссии на фоне массовых протестов граждан берут под охрану мемориалы и памятники Великой Отечественной войны. Как отметил глава Минобороны Виктор Хренин, такие памятники священны для страны, где от рук нацистов во времена войны погиб каждый третий.

Наши люди ходят к ним помолиться и возложить цветы. Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев и представителей других национальностей, [сегодня] в этих священных местах проходят акции, — сказал Хренин.

В МВД Белоруссии предупредили о готовящихся в Минске провокациях — видео

За прошедшие сутки за административные нарушения в республике было задержано 26 человек.

Он добавил, что военные этого допустить не могут и в случае нарушения порядка у памятников ВОВ митингующие "будут иметь дело уже не с милицией, а с армией".

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границ с Белоруссией. Руководство Североатлантического альянса отрицает переброску своих войск на Восток.

Выбор редакции

Loading...