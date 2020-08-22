Лавров заявил, что США пытаются снять с себя международные обязательства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что последние шаги администрации США свидетельствуют об их нежелании быть связанными какими бы то ни было международными обязательствами. Об этом дипломат заявил в интервью телеканалу "Россия".

— Вы перечислили уже целый ряд последних шагов администрации США, свидетельствующих об одном – о намерении администрации делать все, чтобы не быть связанными никакими международными многосторонними обязательствами, — сказал Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, об этом свидетельствуют в том числе применяемые США экстерриториальные санкции.

— Когда Соединенные Штаты решают, что Иран, хотя и выполняет все то, о чем договорились в рамках СВПД, тем не менее, плохо себя ведет (все остальные так не считают), то вводятся санкции против Ирана, — рассказал Лавров.

Министр также подчеркнул, что эти же правила действуют и для Венесуэлы. США объявили санкции латиноамериканской стране, потому что уверены, что её президент "заслуживает наказания". После этого они ставят условия другим странам и запрещают своим партнёрам торговать со государствами, которых хотят изолировать.