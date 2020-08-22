Российские космонавты приютили американца в своём сегменте МКС

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер изолировались в двух отечественных сегментах МКС "Поиск" и "Звезда" после обнаружения утечки кислорода на станции. Вместе с ними теперь там временно проживает и американский астронавт Кристофер Кэссиди. Об этом рассказал Иван Вагнер на своей странице во "ВКонтакте". По его словам, американец "растянул спальный мешок как гамак".

— К изоляции мы перевели систему регенерации кислорода в более производительный режим, взяли и установили дополнительные поглотительные патроны углекислого газа, перенесли всё ненужное в другие модули, взяли необходимое количество воды, еды и гигиенических средств, оборудовали зону умывания в грузовом корабле, подготовили для Криса место "ночёвки" в "Поиске", — написал Вагнер.

Российский космонавт также отмечает, что на станции сейчас "изоляция в квадрате", — космонавты "самоизолировались" на МКС из-за пандемии коронавируса 4,5 месяца назад.

По словам Вагнера, сейчас все члены экипажа чувствуют себя отлично.

— Мы обеспечены всем необходимым и даже можем выполнять физические тренировки и эксперименты по наблюдению Земли, — добавил он.