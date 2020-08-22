Суд обязал Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниелс

Суд в Калифорнии обязал президента США Дональда Трампа компенсировать судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя Стеффани Клиффорд). По данным The Hill, американский лидер должен выплатить бывшей любовнице $44,1 тысячи.

Судья Роберт Броадбелт заявил на заседании, что звезда фильмов для взрослых имеет право на компенсацию издержек, поскольку признаётся "выигравшей стороной", даже несмотря на то что дело было закрыто.