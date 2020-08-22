Суд обязал Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниелс

Суд в Калифорнии обязал президента США Дональда Трампа компенсировать судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя Стеффани Клиффорд). По данным The Hill, американский лидер должен выплатить бывшей любовнице $44,1 тысячи.
Судья Роберт Броадбелт заявил на заседании, что звезда фильмов для взрослых имеет право на компенсацию издержек, поскольку признаётся "выигравшей стороной", даже несмотря на то что дело было закрыто.
Порноактриса Сторми Дэниелс заявила, что Трамп её опорочилПо мнению девушки, американский лидер оставил в своём "твиттере" "лживую и дискредитирующую" запись о ней.
Напомним, что в начале 2018 года стало известно о романе Сторми Дэниелс с Дональдом Трампом. По словам актрисы, за молчание о связи адвокат миллиардера Майкл Коэн предлагал порнозвезде 130 тысяч долларов. Белый дом эту информацию опровергает.