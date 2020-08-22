Ещё одна европейская страна решила открыть въезд для россиян

Польское правительство решило расширить список государств, гражданам которых снова разрешается въезжать на территорию страны. Об изменениях сообщило Польское агентство печати.
Границы Варшава намерена в ближайшее время открыть для граждан России, Китая, Сингапура, Сербии, Габона, Сан-Томе и Принсипи. В то же время въезд в республику закроют для ряда стран. В списке всего окажется 63 страны, включая Бельгию, Испанию, Французскую Полинезию, США, Индию и Филиппины.
Росавиация напомнила о правилах для пассажиров после открытия полётовПри регистрации на рейс все прибывающие на родину граждане должны будут заполнять специальную форму на портале госуслуг.
Напомним, что Россия на данный момент возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией, а также открыла сухопутную границу с Абхазией.