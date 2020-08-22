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Ещё одна европейская страна решила открыть въезд для россиян

А заодно возобновить авиасообщение и с Китаем, Сингапуром, Сербией и другими странами.

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Фото © Pixabay

Польское правительство решило расширить список государств, гражданам которых снова разрешается въезжать на территорию страны. Об изменениях сообщило Польское агентство печати.

Границы Варшава намерена в ближайшее время открыть для граждан России, Китая, Сингапура, Сербии, Габона, Сан-Томе и Принсипи. В то же время въезд в республику закроют для ряда стран. В списке всего окажется 63 страны, включая Бельгию, Испанию, Французскую Полинезию, США, Индию и Филиппины.

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При регистрации на рейс все прибывающие на родину граждане должны будут заполнять специальную форму на портале госуслуг.

Напомним, что Россия на данный момент возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией, а также открыла сухопутную границу с Абхазией.

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