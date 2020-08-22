Ещё одна европейская страна решила открыть въезд для россиян

Польское правительство решило расширить список государств, гражданам которых снова разрешается въезжать на территорию страны. Об изменениях сообщило Польское агентство печати.

Границы Варшава намерена в ближайшее время открыть для граждан России, Китая, Сингапура, Сербии, Габона, Сан-Томе и Принсипи. В то же время въезд в республику закроют для ряда стран. В списке всего окажется 63 страны, включая Бельгию, Испанию, Французскую Полинезию, США, Индию и Филиппины.