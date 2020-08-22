Сбербанк сообщил о проблемах в работе мобильного приложения

Сбербанк сообщил о сбое в своём мобильном приложении. Клиенты кредитной организации могли испытывать проблемы при использовании личного кабинета, однако сейчас проблема решена. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.
— Сегодня в приложении "Сбербанк Онлайн" могли наблюдаться сбои: некоторое время не отображалась информация о картах и вкладах. Специалисты оперативно решили проблему. Сейчас всё работает как надо, — отмечается в сообщении финансовой организации.
Сбербанк опроверг отмену бесплатных СМС-уведомлений о переводахПо данным организации, сегодня такой рассылкой пользуется менее 3% клиентов.
В последний раз крупный сбой в работе интернет-сервисов компании наблюдался в конце июля. Тогда большинство клиентов жаловались на невозможность осуществлять денежные переводы, ещё часть пользователей вовсе не могла войти в систему.