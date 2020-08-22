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Сбербанк сообщил о проблемах в работе мобильного приложения

У некоторых пользователей не отображалась информация о вкладах и счетах.

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Фото © ТАСС / Зотов Алексей

Сбербанк сообщил о сбое в своём мобильном приложении. Клиенты кредитной организации могли испытывать проблемы при использовании личного кабинета, однако сейчас проблема решена. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

— Сегодня в приложении "Сбербанк Онлайн" могли наблюдаться сбои: некоторое время не отображалась информация о картах и вкладах. Специалисты оперативно решили проблему. Сейчас всё работает как надо, — отмечается в сообщении финансовой организации.

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По данным организации, сегодня такой рассылкой пользуется менее 3% клиентов.

В последний раз крупный сбой в работе интернет-сервисов компании наблюдался в конце июля. Тогда большинство клиентов жаловались на невозможность осуществлять денежные переводы, ещё часть пользователей вовсе не могла войти в систему.

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