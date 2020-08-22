Сбербанк сообщил о проблемах в работе мобильного приложения

Сбербанк сообщил о сбое в своём мобильном приложении. Клиенты кредитной организации могли испытывать проблемы при использовании личного кабинета, однако сейчас проблема решена. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

— Сегодня в приложении "Сбербанк Онлайн" могли наблюдаться сбои: некоторое время не отображалась информация о картах и вкладах. Специалисты оперативно решили проблему. Сейчас всё работает как надо, — отмечается в сообщении финансовой организации.