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Очки Ганди проданы на аукционе за 340 тысяч долларов

Предыдущему владельцу аксессуар оказался не нужен, и он отдал его в аукционный дом.

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Фото © Central Press / Getty Image

В Великобритании за рекордную сумму были проданы очки лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди. Аксессуар ушёл с молотка за 340 тысяч долларов (более 25 миллионов рублей по нынешнему курсу). Об этом сообщил аукционный дом East Bristol Auctions.

Очки были обнаружены в почтовом ящике аукциона. Мужчина, который их принёс, не планировал получить за них большие деньги и даже предложил выкинуть аксессуар, если он не будет выставлен на продажу. Очки достались ему от дяди, которому их якобы вручил сам Ганди.

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