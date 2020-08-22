Очки Ганди проданы на аукционе за 340 тысяч долларов

В Великобритании за рекордную сумму были проданы очки лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди. Аксессуар ушёл с молотка за 340 тысяч долларов (более 25 миллионов рублей по нынешнему курсу). Об этом сообщил аукционный дом East Bristol Auctions.

Очки были обнаружены в почтовом ящике аукциона. Мужчина, который их принёс, не планировал получить за них большие деньги и даже предложил выкинуть аксессуар, если он не будет выставлен на продажу. Очки достались ему от дяди, которому их якобы вручил сам Ганди.