У Ржевского мемориала развернули самую большую в мире георгиевскую ленту — видео

У Ржевского мемориала под Тверью развернули самую большую в мире георгиевскую ленту. Её длина составила 300 метров. Также для этого события создали огромное Знамя Победы. Его площадь — 200 квадратных метров.

Акцию провели участники автопробега "От общей Победы — к общему миру". К ним присоединились юнармейцы, поисковики и жители Ржева.

Всего в акции приняло участие 500 человек. Они почтили героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к памятнику.