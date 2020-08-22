У Ржевского мемориала развернули самую большую в мире георгиевскую ленту — видео

У Ржевского мемориала под Тверью развернули самую большую в мире георгиевскую ленту. Её длина составила 300 метров. Также для этого события создали огромное Знамя Победы. Его площадь — 200 квадратных метров.
Акцию провели участники автопробега "От общей Победы — к общему миру". К ним присоединились юнармейцы, поисковики и жители Ржева.
В небе над Подмосковьем развернули крупнейший в мире государственный флаг — видеоВ Книге рекордов Гиннесса достижение регистрировать отказались, сославшись на санкции против России.
Всего в акции приняло участие 500 человек. Они почтили героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
Напомним, День Государственного флага России сегодня отмечается по всей стране. За весь день флаг страны побывал и на дне моря, и на высоте 27 метров.