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У Ржевского мемориала развернули самую большую в мире георгиевскую ленту — видео

Это событие посвятили Дню Государственного флага России.

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У Ржевского мемориала под Тверью развернули самую большую в мире георгиевскую ленту. Её длина составила 300 метров. Также для этого события создали огромное Знамя Победы. Его площадь — 200 квадратных метров.

Акцию провели участники автопробега "От общей Победы — к общему миру". К ним присоединились юнармейцы, поисковики и жители Ржева.

В небе над Подмосковьем развернули крупнейший в мире государственный флаг — видео

В Книге рекордов Гиннесса достижение регистрировать отказались, сославшись на санкции против России.

Всего в акции приняло участие 500 человек. Они почтили героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Напомним, День Государственного флага России сегодня отмечается по всей стране. За весь день флаг страны побывал и на дне моря, и на высоте 27 метров.

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