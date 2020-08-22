Триколор на крепости, в небе и море. Как страна отмечает День флага России — видео

Россияне традиционно с размахом отмечают День Государственного флага РФ. Лайф узнал, как жители разных регионов страны празднуют знаменательную дату. Одно роднит все мероприятия — российский триколор.

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Так, Генуэзская крепость в Судаке подготовила для гостей зрелищное представление — у Георгиевской башни развернули огромный российский флаг и прошагали с ним от верхнего яруса обороны к главной площади твердыни. Посетителям также раздали маленькие копии триколора, а в завершение акции в небо одновременно запустили сотни белых, синих и красных шаров под крики "Ура!".

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Не менее впечатляюще прошло празднование в Анапе. Там двое волонтёров в лёгком водолазном снаряжении развернули на дне Чёрного моря российский флаг. Для этого они погрузились под воду в акватории Малой бухты с триколором размером 1 на 0,7 метра.

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В Рязани и Сочи День флага отметили автопробегами. В курортной столице страны в акции участвовало порядка 30 автомобилей, каждый из которых вёз по два российских триколора. Автопробег проводился по центральным улицам города и сопровождался радостными криками горожан и сигналами солидарности от других водителей.

Невозможно оставить без внимания и зрелищное шоу в Ялте, которое устроил в честь праздника чемпион мира по прыжкам с экстремальной высоты Артём Сильченко. Спортсмен прыгнул в море с 27-метровой вышки с развевающимся на руках и ногах триколором.