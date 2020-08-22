Гигантское граффити на Саяно-Шушенской ГЭС в цветах флага показали из космоса

В преддверии Дня флага России, который отмечается сегодня, "Роскосмос" показал спутниковый снимок Саяно-Шушенской ГЭС, на которой художники изобразили российский триколор. Кадр сделал отечественный космический аппарат "Ресурс-П", сообщили в госкорпорации.

Белым, синим и красным цветами на стене дамбы выполнена гигантская надпись "Россия". Её создавало 15 художников из разных городов. Граффити длиной в 570 метров и высотой в 52 метра было приурочено ко Дню России, который празднуется в стране 12 июня.

Вдохновившись российской культурой, рисунки к 12 июня также создали у себя на родине художники из США, Британии, Испании.

Гигантские граффити ко Дню России рисуют на Саяно-Шушенской ГЭС — видео Вдохновившись российской культурой, рисунки к 12 июня также создали у себя на родине художники из США, Британии, Испании.

День Государственного флага России празднуется 22 августа уже 29 лет. Именно в этот день 1994 года Верховный совет РСФСР постановил считать национальным флагом страны полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос. В прошлом году мероприятия в День флага в Москве собрали полмиллиона участников. В этом году свои коррективы внесла пандемия коронавируса.