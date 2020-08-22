"Колоссальную" военную базу России в Арктике сняли со спутника

Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры в Арктике получила возможность принимать любой из самолётов ВС страны, удлинив взлётную полосу с 2,5 километра до "колоссальных" 3,5 километра. Об этом пишет американское издание The Drive.

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Оно опубликовало эксклюзивные снимки базы со спутника Planet. Аналитики издания отмечают, что на Арктический трилистник продовольствие, оборудование и персонал доставляют тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76. The Drive не исключает, что на базе будут развёрнуты сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31. По мнению экспертов, база может принимать бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также Ту-142 и Ил-38.

— Эти самолёты уже выполняли регулярные полёты в Арктике с баз на материковой части России, создавая многочисленные проблемы потенциальным противникам, особенно при операциях с иностранными подводными лодками, которые давно используют удалённые и покрытые льдом воды во избежание обнаружения при проведении различных мероприятий, — пишет автор.

По его мнению, Россия может контролировать "небо и море на больших расстояниях" вокруг Арктического трилистника. При этом интерес страны к региону понятен — там много полезных ресурсов, а благодаря глобальному потеплению появились возможности для судоходства.