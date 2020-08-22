"Яндекс" изменил логотип в честь Дня флага России

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Поисковая система "Яндекс" изменила свой логотип в честь Дня флага России. Теперь у буквы "Я" стоят "развевающиеся на ветру" HTML-коды цветов российского триколора.
Опрос: Три четверти россиян считают национальный флаг подходящим для страныКроме того, нынешний гимн РФ приходится по душе 63% россиян, а современный герб нравится 68% жителей страны.
День Государственного флага России празднуется 22 августа уже 29 лет. Именно в этот день 1994 года Верховный совет РСФСР постановил считать национальным флагом страны полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос. В прошлом году мероприятия в День флага в Москве собрали полмиллиона участников. В этом году свои коррективы внесла пандемия коронавируса.