"Яндекс" изменил логотип в честь Дня флага России

Опрос: Три четверти россиян считают национальный флаг подходящим для страны Кроме того, нынешний гимн РФ приходится по душе 63% россиян, а современный герб нравится 68% жителей страны.

День Государственного флага России празднуется 22 августа уже 29 лет. Именно в этот день 1994 года Верховный совет РСФСР постановил считать национальным флагом страны полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос. В прошлом году мероприятия в День флага в Москве собрали полмиллиона участников. В этом году свои коррективы внесла пандемия коронавируса.