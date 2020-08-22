В крови умершей блогерши Анны Амбарцумян нашли следы наркотиков

Следствие обнаружило следы наркотических веществ в крови блогера Анны Амбарцумян, тело которой было найдено месяц назад в московском отеле "Пётр I". Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

— 21 августа в полицию поступил материал проверки из следственного отдела по факту того, что у обнаруженного трупа девушки в отеле "Пётр I" <...>, согласно заключению эксперта, в образцах крови обнаружены наркотические вещества: метадон, кетамин, флуоксетин, кокаин, — рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Теперь следствие должно выяснить, кто продал девушке наркотики.

Тело 27-летней Анны Амбарцумян обнаружили 18 июля в самом центре Москвы. Дверь в номер девушки была закрыта изнутри, по всей комнате были разбросаны таблетки "Нурофен".

Девушка позиционировала себя как сексолог и психотерапевт-экстрасенс. Она часто выступала экспертом в программах "Пусть говорят" и "На самом деле", а также вела блог в "Инстаграме".