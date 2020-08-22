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В крови умершей блогерши Анны Амбарцумян нашли следы наркотиков

Тело девушки обнаружили месяц назад в центре Москвы.

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Фото © Instagram / annaambqueen7

Следствие обнаружило следы наркотических веществ в крови блогера Анны Амбарцумян, тело которой было найдено месяц назад в московском отеле "Пётр I". Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

21 августа в полицию поступил материал проверки из следственного отдела по факту того, что у обнаруженного трупа девушки в отеле "Пётр I" <...>, согласно заключению эксперта, в образцах крови обнаружены наркотические вещества: метадон, кетамин, флуоксетин, кокаин, — рассказал источник издания в правоохранительных органах.

За счёт чего пыталась прославиться блогерша-сексолог до того, как её тело нашли в московском отеле

На днях Анну обнаружили в номере московского пятизвёздочного отеля, а возле неё лежала упаковка лекарственного препарата.

Теперь следствие должно выяснить, кто продал девушке наркотики.

Тело 27-летней Анны Амбарцумян обнаружили 18 июля в самом центре Москвы. Дверь в номер девушки была закрыта изнутри, по всей комнате были разбросаны таблетки "Нурофен".

Девушка позиционировала себя как сексолог и психотерапевт-экстрасенс. Она часто выступала экспертом в программах "Пусть говорят" и "На самом деле", а также вела блог в "Инстаграме".

Ранее Лайф писал о несостыковках и странностях в деле Анны. Незадолго до смерти девушка рассказывала об угрозах со стороны коллекторов.

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