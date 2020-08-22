Более 100 миллионов. Новый клип корейской группы BTS установил рекорд просмотров за сутки

Всего за 24 часа после публикации на YouTube новый клип южнокорейского бойз-бенда BTS на песню под названием Dynamite преодолел отметку в 100 миллионов просмотров. При этом их количество продолжает стремительно увеличиваться.

На момент написания этих строк видео k-pop-группы получило более девяти миллионов лайков и почти четыре миллиона комментариев.

Отметим, за творчеством коллектива на постоянной основе в YouTube следит 41 миллион пользователей.