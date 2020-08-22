Более 100 миллионов. Новый клип корейской группы BTS установил рекорд просмотров за сутки

Всего за 24 часа после публикации на YouTube новый клип южнокорейского бойз-бенда BTS на песню под названием Dynamite преодолел отметку в 100 миллионов просмотров. При этом их количество продолжает стремительно увеличиваться.
На момент написания этих строк видео k-pop-группы получило более девяти миллионов лайков и почти четыре миллиона комментариев.
Отметим, за творчеством коллектива на постоянной основе в YouTube следит 41 миллион пользователей.
Участники корейской группы BTS пойдут служить в армиюКорейские законы предполагают освобождение от воинской повинности только для олимпийских чемпионов и признанных классических музыкантов.
Как сообщал Лайф, ранее южнокорейская группа BTS стала рекордсменом и в другой соцсети, набрав миллион подписчиков на TikTok за кратчайшие сроки. В 2019 году коллектив получил премию MTV Video Music Awards в номинации "Лучший K-pop".