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Более 100 миллионов. Новый клип корейской группы BTS установил рекорд просмотров за сутки

Да и комментариев пользователи Сети оставили уже тоже несколько миллионов.

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Всего за 24 часа после публикации на YouTube новый клип южнокорейского бойз-бенда BTS на песню под названием Dynamite преодолел отметку в 100 миллионов просмотров. При этом их количество продолжает стремительно увеличиваться.

На момент написания этих строк видео k-pop-группы получило более девяти миллионов лайков и почти четыре миллиона комментариев.

Отметим, за творчеством коллектива на постоянной основе в YouTube следит 41 миллион пользователей.

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Корейские законы предполагают освобождение от воинской повинности только для олимпийских чемпионов и признанных классических музыкантов.

Как сообщал Лайф, ранее южнокорейская группа BTS стала рекордсменом и в другой соцсети, набрав миллион подписчиков на TikTok за кратчайшие сроки. В 2019 году коллектив получил премию MTV Video Music Awards в номинации "Лучший K-pop".

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