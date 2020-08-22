Трое российских биатлонистов перешли в сборную Румынии

Российские биатлонисты — Елена Чиркова, Анастасия Толмачёва и Анатолий Оськин — теперь будут представлять на международных соревнованиях сборную Румынии. Это была инициатива самих спортсменов, а для их перехода потребовалось одобрение Союза биатлонистов России (СБР), поскольку спортсмены в последние годы не привлекались к участию в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
— Оськин, Толмачёва и Чиркова получили все необходимые документы для выступления за сборную Румынии, в том числе гражданство страны, — сообщили ТАСС в Федерации биатлона Румынии.
Отметим, на счету 25-летней Елены Чирковой две бронзы Универсиады 2019 года в Красноярске. 24-летняя Анастасия Толмачёва является двукратным бронзовым призёром чемпионата России 2017 года. А 31-летний Анатолий Оськин отметился участием в летнем чемпионате мира 2013 года.
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