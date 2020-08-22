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Трое российских биатлонистов перешли в сборную Румынии

Спортсмены уже получили гражданство этой страны.

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Биатлонистка Елена Чиркова (на первом плане). Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российские биатлонисты — Елена Чиркова, Анастасия Толмачёва и Анатолий Оськин — теперь будут представлять на международных соревнованиях сборную Румынии. Это была инициатива самих спортсменов, а для их перехода потребовалось одобрение Союза биатлонистов России (СБР), поскольку спортсмены в последние годы не привлекались к участию в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Оськин, Толмачёва и Чиркова получили все необходимые документы для выступления за сборную Румынии, в том числе гражданство страны, — сообщили ТАСС в Федерации биатлона Румынии.

Отметим, на счету 25-летней Елены Чирковой две бронзы Универсиады 2019 года в Красноярске. 24-летняя Анастасия Толмачёва является двукратным бронзовым призёром чемпионата России 2017 года. А 31-летний Анатолий Оськин отметился участием в летнем чемпионате мира 2013 года.

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Фигуристка Алёна Леонова заявила о полной готовности обеих программ к новому сезону. Для спортсменки он станет уже 12-м на взрослом уровне. Она выступала в трёх десятилетиях. Леоновой почти 30 лет, и она самая возрастная из действующих фигуристок-одиночниц.

Желание спортсменов выступать не за свою родную страну нередкое явление. Как сообщал Лайф, ранее нападающий футбольного "Зенита" бразилец Малком заявлял, что может в будущем стать игроком сборной России по футболу.

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