Трое российских биатлонистов перешли в сборную Румынии

Четверть века на льду. Самая старая фигуристка России не хочет на пенсию Фигуристка Алёна Леонова заявила о полной готовности обеих программ к новому сезону. Для спортсменки он станет уже 12-м на взрослом уровне. Она выступала в трёх десятилетиях. Леоновой почти 30 лет, и она самая возрастная из действующих фигуристок-одиночниц.