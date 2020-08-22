Украинская разведка рассказала о передаче данных через станцию "Мир". Её затопили 20 лет назад

Служба внешней разведки Украины создала первый в своей истории рекламный видеоролик и опубликовала его на YouTube в своём канале. И тут же вызвала шквал критики и насмешек. Дело в том, что на видео украинский шпион передаёт разведданные через космическую станцию "Мир", которая была затоплена почти 20 лет назад.

Кадры из ролика Служба внешней разведки Украины

Ролик называется "Украинский 007" и длится 3,5 минуты. В нём украинский шпион выполняет за границей спецзадание, однако за ним охотятся некие бородатые мужчины. В итоге разведчику удается отправить информацию через спутник и скрыться после погони и драки.

При этом нарисованный спутник напоминает российскую космическую станцию "Мир". Её использовали с 1986 года и в 2001-м затопили в океане.

Интернет-пользователи не оценили работу украинских разведчиков и оставили в соцсетях много негативных комментариев.

— НЕ позорьтесь и удалите видео, а лучше меняйте работу и идите поднимать сельское хозяйство. "Агент" на видео "спалился" десятки раз, — пишет один из комментаторов.

Пользователей также заинтересовало, сколько бюджетных денег было потрачено на видеоролик, однако в СВР пока не ответили ни на один из вопросов, а в YouTube даже заблокировали комментарии.