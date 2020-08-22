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С полицейским эскортом. Навального доставили в немецкую клинику "Шарите" — видео

Из Омска в Берлин блогер был доставлен спецбортом.

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Видео © LIFE

Блогера Алексея Навального доставили в немецкую клинику "Шарите". В медучреждение пациента доставил кортеж автомобилей скорой помощи в сопровождении полиции.

Самолёт с Навальным на борту приземлился в Берлине

Пациента уже ждут в клинике "Шарите", где он продолжит лечение.

Как ранее сообщал Лайф, Алексей Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа во время рейса Томск — Москва. Самолёт авиакомпании S7 Airlines вынужденно сел в Омске, где блогера госпитализировали в тяжёлом состоянии. Медики полностью исключили диагноз "отравление".

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