С полицейским эскортом. Навального доставили в немецкую клинику "Шарите" — видео

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Блогера Алексея Навального доставили в немецкую клинику "Шарите". В медучреждение пациента доставил кортеж автомобилей скорой помощи в сопровождении полиции.
Самолёт с Навальным на борту приземлился в БерлинеПациента уже ждут в клинике "Шарите", где он продолжит лечение.
Как ранее сообщал Лайф, Алексей Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа во время рейса Томск — Москва. Самолёт авиакомпании S7 Airlines вынужденно сел в Омске, где блогера госпитализировали в тяжёлом состоянии. Медики полностью исключили диагноз "отравление".