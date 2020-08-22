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BMW отзывает сотни кроссоверов в России

Причиной стала некачественная сборка одной из деталей автомобиля.

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Фото © BMW

Представитель компании BMW в России объявил об отзыве более 400 автомобилей из-за некачественной сборки. Всего под отзывную программу попало 417 иномарок моделей X6 и X6M, сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва стал верхний задний спойлер, склейка которого с одной из сторон оказалась некачественной. Отмечается, что результатом плохой сборки может стать отсоединение детали от кронштейна и, как следствие, значительное увеличение шума при движении автомобиля.

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Для владельцев машин ремонт будет бесплатным.

Владельцы машин, попавших под программу, в ближайшее время будут уведомлены о проблеме. Всем им будет рекомендовано обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Также узнать о том, входит ли конкретный автомобиль в отзывной перечень, можно самостоятельно, сопоставив VIN-код с кодами из списка. Все работы будут произведены бесплатно, сообщает Росстандарт.

Буквально несколько дней назад об отзыве свыше тысячи автомобилей объявил российский представитель Mercedes-Benz. Под программу попали пикапы серии X-класса. Причиной отзыва оказалась некорректная информация о максимальной нагрузке на крышу, содержащаяся в руководстве по эксплуатации автомобилей.

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