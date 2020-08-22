BMW отзывает сотни кроссоверов в России

Представитель компании BMW в России объявил об отзыве более 400 автомобилей из-за некачественной сборки. Всего под отзывную программу попало 417 иномарок моделей X6 и X6M, сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва стал верхний задний спойлер, склейка которого с одной из сторон оказалась некачественной. Отмечается, что результатом плохой сборки может стать отсоединение детали от кронштейна и, как следствие, значительное увеличение шума при движении автомобиля.

Владельцы машин, попавших под программу, в ближайшее время будут уведомлены о проблеме. Всем им будет рекомендовано обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Также узнать о том, входит ли конкретный автомобиль в отзывной перечень, можно самостоятельно, сопоставив VIN-код с кодами из списка. Все работы будут произведены бесплатно, сообщает Росстандарт.