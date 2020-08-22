В России вырос спрос на подержанные автомобили

Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили. Об этом пишет журнал "Авто.ру" по итогам продаж в июле 2020 года. В июле спрос на портале вырос на 17% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

— Отложенный за время карантинных мер спрос в июле накрыл российский автомобильный рынок. Продажи подержанных автомобилей превысили 560 тыс. шт., что является рекордным показателем с 2015 года. Уверенными темпами растёт сбыт новых автомобилей, — отметил Алексей Муханов, ведущий аналитик "Авто.ру".

Отмечается, что ажиотаж на рынке подержанных автомобилей может быть вызван июньским бумом продаж и возникшим следом дефицитом на рынке новых машин. Те, кому не хватило новых автомобилей, решили взять подержанные авто.