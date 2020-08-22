Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости коронавирусом в США

Стабильно высокий уровень заболеваемости коронавирусом в США вызван целым рядом причин. Как объяснил один из ведущих американских вирусологов Константин Чумаков, прежде всего надо учитывать, что заболевание попало на континент сразу с нескольких направлений, соответственно, было несколько очагов заражения.

— Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезён и на Западное побережье, и на Восточное, в Нью-Йорк, в Сиэтл, в Сан-Франциско, — рассказал эксперт в интервью РБК.

Не менее важным фактором для распространения болезни стало и то, что, в отличие от Китая или европейских стран, в США не вводился жёсткий карантинный режим. Несмотря на пандемию, многие американцы не находились дома и не соблюдали меры социального дистанцирования. Жители страны хотя бы ответственно подошли к вопросу ношения масок.

По словам Чумакова, несмотря на широкое распространение заболевания, можно говорить о реальном спаде числа новых заражений. Вызвано это географическими особенностями — некоторые штаты "переболели" коронавирусом раньше других.

— Кривая заболеваемости в США складывается из многих кривых по каждому штату. И, например, в Новой Англии — Нью-Йорке, Нью-Гэмпшире, Массачусетсе — эта пандемия разразилась гораздо раньше. Это был апрель-май. Сейчас там ситуация нормализовалась, не до нуля, конечно, но довольно приемлемый уровень заболеваемости. А в Калифорнии, Флориде, Техасе эпидемия только началась, — рассказал специалист.