Эти снимки XIX века можно было бы принять за обычную фотосессию, если бы не пугающие подписи к ним

Представленные ниже фотографии душевнобольных были куплены в одном из антикварных магазинов Стамбула. В коллекции было 42 снимка. Их историю рассказывает портал Vintage Everyday

Фото © Vintage Everyday

На каждой карточке указан диагноз пациента, а на некоторых и его имя. Названия болезней написаны по-французски, как и было принято в то время, хотя все имена — немецкие

Фото © Vintage Everyday

В верхнем левом углу каждого портрета есть отверстие, что позволяет предположить, что они были прикреплены к документам или были частью картотеки

Фото © Vintage Everyday

Фото не датированы, хотя, скорее всего, сделаны в середине или конце 1880-х годов

Фото © Vintage Everyday

Фото пациентов выполнены в трёх основных стилях: виньетки, портреты в полный рост на альбуминовой бумаге и желатиновые отпечатки на жёлтых карточках

Фото © Vintage Everyday

Эти снимки были сделаны явно не для анализа психического состояния изображённых на них людей (хотя в то время предпринимались попытки использовать для этого фотоаппарат). Если бы не подписи, их можно было бы принять за обычные студийные фото

Фото © Vintage Everyday

Впрочем, специалист сразу определит, что с героями фотосессии что-то не так. Они улыбаются не потому, что у них хорошее настроение, а потому, что чувствуют себя потерянными

Фото © Vintage Everyday

Некоторые пациенты страдают "паралитическим слабоумием". Подпись к фото означает, что у них третичный сифилис, который поражает головной мозг

Фото © Vintage Everyday

Среди других диагнозов, обозначенных на карточках, — эпилепсия, идиотия, деменция и меланхолия (вероятно, депрессия)