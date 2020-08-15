Как уберечь себя от деменции. Учёные назвали 12 факторов, которым необходимо уделить особое внимание

По данным Всемирной организации здравоохранения, приобретённым слабоумием страдает более 50 млн человек во всём мире. 28 экспертов по деменции опубликовали доклад, в котором описали, какие причины повышают риск её развития, сообщает Daily Mail.

1. Необразованность

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Тяга к знаниям в школе и вузе приучит вас всю жизнь поддерживать мозг в тонусе. Доказано, что познавательная деятельность значительно снижает индивидуальный риск деменции. А вот низкий уровень образования повышает его на целых 60%. Эта причина стала основной в 7% случаев слабоумия.

2. Потеря слуха

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Снижение остроты слуха напрямую связано с развитием слабоумия. В этом случае индивидуальный риск возрастает аж на 90%. Доля больных деменцией, страдающих потерей слуха, составляет 8%. Чтобы снизить влияние этого фактора, врачи рекомендуют пациентам использовать слуховые аппараты.

3. Травмы мозга

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Крупное исследование, проведённое в прошлом году, показало, что футболисты подвергаются значительно большему риску развития деменции из-за многочисленных ударов головой. Вероятность заболеть при повреждениях мозга повышается на 80%. Доля таких пациентов — 3%.

4. Высокое давление

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Если ваше систолическое кровяное давление (верхнее значение) в норме превышает 140 мм рт. ст., самое время заняться собой. Риск развития деменции у гипертоников возрастает на 60%. Доля таких пациентов среди всех заболевших слабоумием равна 2%.

5. Алкоголь

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Регулярное употребление алкоголя в дозе, эквивалентной четырём литрам пива в неделю, повышает индивидуальный риск развития слабоумия на 20%. Среди пациентов, страдающих деменцией, 1% имеет проблемы с выпивкой.

6. Лишний вес

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Если индекс массы тела (соотношение веса в килограммах и роста в метрах, возведённого в квадрат) превышает 30, риск лишиться рассудка в зрелом возрасте возрастает на 60%. Ожирение диагностировано у 1% пациентов с деменцией.

7. Курение

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Потребление табака повышает риск развития деменции на 60%. Среди тех, кто страдает слабоумием, 5% заядлых курильщиков.

8. Социальная изоляция

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Пандемия коронавируса заставила большую часть населения планеты на время запереться в своих домах и ограничить круг общения. Помимо всего изоляция влияет и на риск развития деменции: он повышается на 60%. Одинокие люди составляют 4% от общего числа пациентов с этим диагнозом.

9. Депрессия

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Депрессивные состояния повышают индивидуальный риск развития слабоумия на 90%, и антидепрессанты тут не помогут. 4% от общего числа случаев деменции связаны именно с подобными расстройствами психики.

10. Недостаток физической активности

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Физическая активность ускоряет обмен веществ и улучшает состояние кровеносных сосудов. У малоподвижных людей вероятность развития деменции возрастает на 40%. Эта причина стала основной в 2% случаев.

11. Диабет

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Риск деменции у больных диабетом повышается на 50%. Из всех случаев слабоумия 1% связан с этим заболеванием.

12. Экология

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