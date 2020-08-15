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Как уберечь себя от деменции. Учёные назвали 12 факторов, которым необходимо уделить особое внимание

Учёные выяснили, чего нужно избегать, чтобы к старости не лишиться рассудка.

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Фото © Unsplash / David Matos

По данным Всемирной организации здравоохранения, приобретённым слабоумием страдает более 50 млн человек во всём мире. 28 экспертов по деменции опубликовали доклад, в котором описали, какие причины повышают риск её развития, сообщает Daily Mail.

1. Необразованность

Фото © Unsplash / Aaron Burden

Тяга к знаниям в школе и вузе приучит вас всю жизнь поддерживать мозг в тонусе. Доказано, что познавательная деятельность значительно снижает индивидуальный риск деменции. А вот низкий уровень образования повышает его на целых 60%. Эта причина стала основной в 7% случаев слабоумия.

2. Потеря слуха

Фото © Unsplash / Mark Paton

Снижение остроты слуха напрямую связано с развитием слабоумия. В этом случае индивидуальный риск возрастает аж на 90%. Доля больных деменцией, страдающих потерей слуха, составляет 8%. Чтобы снизить влияние этого фактора, врачи рекомендуют пациентам использовать слуховые аппараты.

3. Травмы мозга

Фото © Unsplash / Robina Weermeijer

Крупное исследование, проведённое в прошлом году, показало, что футболисты подвергаются значительно большему риску развития деменции из-за многочисленных ударов головой. Вероятность заболеть при повреждениях мозга повышается на 80%. Доля таких пациентов — 3%.

4. Высокое давление

Фото © Unsplash / Jair Lázaro

Если ваше систолическое кровяное давление (верхнее значение) в норме превышает 140 мм рт. ст., самое время заняться собой. Риск развития деменции у гипертоников возрастает на 60%. Доля таких пациентов среди всех заболевших слабоумием равна 2%.

5. Алкоголь

Фото © Unsplash / Louis Hansel

Регулярное употребление алкоголя в дозе, эквивалентной четырём литрам пива в неделю, повышает индивидуальный риск развития слабоумия на 20%. Среди пациентов, страдающих деменцией, 1% имеет проблемы с выпивкой.

6. Лишний вес

Фото © Unsplash / AllGo

Если индекс массы тела (соотношение веса в килограммах и роста в метрах, возведённого в квадрат) превышает 30, риск лишиться рассудка в зрелом возрасте возрастает на 60%. Ожирение диагностировано у 1% пациентов с деменцией.

7. Курение

Фото © Unsplash / Quinten de Graaf

Потребление табака повышает риск развития деменции на 60%. Среди тех, кто страдает слабоумием, 5% заядлых курильщиков.

8. Социальная изоляция

Фото © Unsplash / Bermix Studio

Пандемия коронавируса заставила большую часть населения планеты на время запереться в своих домах и ограничить круг общения. Помимо всего изоляция влияет и на риск развития деменции: он повышается на 60%. Одинокие люди составляют 4% от общего числа пациентов с этим диагнозом.

9. Депрессия

Фото © Unsplash / Anthony Tran

Депрессивные состояния повышают индивидуальный риск развития слабоумия на 90%, и антидепрессанты тут не помогут. 4% от общего числа случаев деменции связаны именно с подобными расстройствами психики.

10. Недостаток физической активности

Фото © Unsplash / Anupam Mahapatra

Физическая активность ускоряет обмен веществ и улучшает состояние кровеносных сосудов. У малоподвижных людей вероятность развития деменции возрастает на 40%. Эта причина стала основной в 2% случаев.

11. Диабет

Фото © Unsplash / Kate

Риск деменции у больных диабетом повышается на 50%. Из всех случаев слабоумия 1% связан с этим заболеванием.

12. Экология

Фото © Unsplash / Jacek Dylag

В последнее время появляется всё больше данных о том, что люди, живущие рядом с автодорогами, на 10% чаще подвержены риску деменции. Плохая экологическая обстановка стала причиной 2% случаев слабоумия.

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