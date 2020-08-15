Телеведущий расплакался в прямом эфире, увидев коллегу, от которой не было вестей 24 года

Недавно Питерс стал временным ведущим шоу "Лоррен". В первый же день редакторы решили устроить ему сюрприз. Они организовали телемост с давней коллегой мужчины Эммой Форбс, которую журналист не видел уже 24 года. Энди к такому повороту событий был явно не готов и тут же расплакался. Благо онлайн-встреча была во время прямого эфира.

Видео © Twitter / lorraine

Женщина уже давно живёт в США, однако в девяностых их с Питерсом объединяла детская программа "Жив и здоров", которую они вместе вели на протяжении нескольких лет. По словам Форбс, это время было лучшим в её жизни. Сам Энди при всём разговоре с коллегой пытался отойти от шока.

Простите, я просто в шоке от того, что вижу Эмму. Очень классно видеть тебя Энди Питерс

Фото © Twitter / elliot_gonzalez

Запись эмоционального момента телеканал опубликовал в своём официальном Twitter-аккаунте lorraine. В комментариях зрители шоу похвалили редакторов за идею и оценили эмоциональную реакцию Питерса.

Обожаю, обожаю, ну просто обожаю Энди Питерса. В его находчивость и характер невозможно не влюбиться. <...> Пожалуйста, дайте ему собственное шоу ShonaDonaghy