Кристина Куомо ведёт свой блог в "Инстаграме", в котором рассказывает о своей жизни супруги известного телеведущего. Часто девушка проводит прямые эфиры, на которых она занимается йогой. Всегда стримы проходили без каких-либо проблем... до недавнего времени. Пока блогерша была увлечена процессом, на заднем плане появился сам Крис. Причём совсем без одежды.
Фото © Twitter / AndreaDan
Как только девушка поняла свою ошибку, запись эфира тут же удалили из соцсетей. Но, конечно, Интернет помнит всё. В "Твиттере" тут же начали активно обсуждать провал телеведущего, а скриншот стрима попал в руки СМИ.
Фото © Twitter / minajsfendi, Instagram / cristinacuomo
Куомо работает журналистом уже около 30 лет. За свою карьеру американец успел поработать на таких каналах, как CNBC, MSBC, Fox News. Сейчас ведущий работает на CNN. В апреле он даже переболел CoViD-19 и с тех пор живёт и работает, не выходя из своего дома. Сейчас вместе с ним живут его жена Кристина и их трое детей, пишет New York Post.
WOW-news
Ведущий CNN прошёлся по дому голым, не подозревая, что жена в этот момент ведёт прямой эфир
сегодня в 10:27
Оксана Самойлова удивила подписчиков, показав, как выглядит её фигура после четвёртых родов
сегодня в 09:28
Парень показал, как изменился за 2 года без наркотиков, и теперь в него невозможно не влюбиться
сегодня в 08:44