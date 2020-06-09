Ведущий CNN прошёлся по дому голым, не подозревая, что жена в этот момент ведёт прямой эфир

Кристина Куомо ведёт свой блог в "Инстаграме", в котором рассказывает о своей жизни супруги известного телеведущего. Часто девушка проводит прямые эфиры, на которых она занимается йогой. Всегда стримы проходили без каких-либо проблем... до недавнего времени. Пока блогерша была увлечена процессом, на заднем плане появился сам Крис. Причём совсем без одежды.

Фото © Twitter / AndreaDan

Как только девушка поняла свою ошибку, запись эфира тут же удалили из соцсетей. Но, конечно, Интернет помнит всё. В "Твиттере" тут же начали активно обсуждать провал телеведущего, а скриншот стрима попал в руки СМИ.

Фото © Twitter / minajsfendi, Instagram / cristinacuomo