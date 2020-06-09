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Ведущий CNN прошёлся по дому голым, не подозревая, что жена в этот момент ведёт прямой эфир

Ведущий американского канала CNN Кристофер Куомо оказался на полосах большинства таблоидов. Правда, его профессиональные навыки тут ни при чём. Сам того не зная, мужчина голый влез в прямой эфир своей жены.

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Фото © Instagram / cristinacuomo

Кристина Куомо ведёт свой блог в "Инстаграме", в котором рассказывает о своей жизни супруги известного телеведущего. Часто девушка проводит прямые эфиры, на которых она занимается йогой. Всегда стримы проходили без каких-либо проблем... до недавнего времени. Пока блогерша была увлечена процессом, на заднем плане появился сам Крис. Причём совсем без одежды.

Фото © Twitter / AndreaDan

Как только девушка поняла свою ошибку, запись эфира тут же удалили из соцсетей. Но, конечно, Интернет помнит всё. В "Твиттере" тут же начали активно обсуждать провал телеведущего, а скриншот стрима попал в руки СМИ.

Фото © Twitter / minajsfendi, Instagram / cristinacuomo

Куомо работает журналистом уже около 30 лет. За свою карьеру американец успел поработать на таких каналах, как CNBC, MSBC, Fox News. Сейчас ведущий работает на CNN. В апреле он даже переболел CoViD-19 и с тех пор живёт и работает, не выходя из своего дома. Сейчас вместе с ним живут его жена Кристина и их трое детей, пишет New York Post.

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