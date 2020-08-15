Тепловая смерть, большой разрыв и ложный вакуум: 3 сценария конца света с точки зрения науки

Вселенная прекратит своё существование, но случится это не раньше, чем через пару сотен миллиардов лет. Учёные предполагают, что конец света будет протекать по одному их трёх основных сценариев. Кэти Мак, космолог из университета Северной Каролины, выпустила книгу "Конец всего (с точки зрения астрофизики)", где описала возможные варианты развития событий, сообщает Vice.

Тепловая смерть

Кадр из фильма "Меланхолия" / "КиноПоиск"

По мнению космологов, это самый вероятный сценарий конца света. Вселенная продолжит расширяться, галактики прекратят своё существование, звёзды сгорят, и даже атомы в конце концов распадутся. Будет достигнута точка максимальной энтропии, когда прошлое сольётся с будущим. При таком развитии событий возможно всё, например появление "мозга Больцмана" — гипотетического объекта, возникающего в результате флуктуаций и обладающего самосознанием. Процесс тепловой смерти займёт порядка десяти в сотой степени лет. Не исключено, что, пока будет умирать старая Вселенная, успеет родиться новая.

Большой разрыв

Кадр из фильма "Начало" / "КиноПоиск"

Расширение Вселенной может привести не только к тепловой смерти. Ещё одна угроза для всего сущего — так называемый большой разрыв. Согласно этому сценарию, на части распадутся не космические объекты, а сама ткань пространства-времени. Сила гравитации утратит своё значение, и в результате планеты, звёзды и даже целые галактики покинут свои орбиты и начнут свободно дрейфовать в космическом пространстве. Землю ждёт печальный итог — она просто-напросто взорвётся. К счастью, не при нашей жизни: большой разрыв может случиться примерно через 200 миллиардов лет.

Ложный вакуум

Кадр из фильма "Мстители. Война бесконечности" / "КиноПоиск"