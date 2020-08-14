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Турист показал, что ему принесли вместо салата за 500 рублей, и даже на Reddit фото вызвало шок

Путешествие по Европе может быть дорогим удовольствием. Так, когда уставший турист решил перекусить салатом, за 6 евро (520 рублей) ему принесли непонятно что.

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Гиф © Giphy

Пользователь Reddit Gandi14 в специальной теме "Отстойная еда" поделился своим недавним гастрономическим провалом. Мужчина целый день бродил босиком по отмелям на острове Амрум в Германии. В конце дня уставшую группу привели в кафе, чтобы восполнить запасы энергии. Тогда турист решил заказать себе салат, который, судя по цене, должен был заглушить его голод. То, что ему принесли, способно разве что разочаровать.

После долгого похода в грязи по колено мне пришлось заплатить за этот "салат" 6 евро

Gandi14

Фото © Reddit / Gandi14

"Салатом", по мнению немецких рестораторов, оказался нарезанный томат с небольшим количеством нарезанного лука сверху.

Когда мужчина опубликовал снимок ничтожного салата в соцсети, пользователи блюдо тоже не оценили. Пост тут же стал вирусным, и комментаторы не упустили возможности пошутить.

Гиф © Giphy

Вам следует порадоваться, что они положили так много лука. Должно быть, вы им ещё понравились

Darybrain

Должно быть, этот томат чертовски хорош

Internetkylec

Однажды я заказал брускетту и получил то же самое, только на хлебе. Честно говоря, это тоже было в Германии...

Jonas_c

Хлеба и зрелищ! Посетитель кафе прославился после видео, где он спокойно кушает, наблюдая за дракой в метре от него

Драка, которую изначально и снимали, отошла на второй план, когда внимательные пользователи "Твиттера" разглядели этого мужчину.

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