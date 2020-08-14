Турист показал, что ему принесли вместо салата за 500 рублей, и даже на Reddit фото вызвало шок

Пользователь Reddit Gandi14 в специальной теме "Отстойная еда" поделился своим недавним гастрономическим провалом. Мужчина целый день бродил босиком по отмелям на острове Амрум в Германии. В конце дня уставшую группу привели в кафе, чтобы восполнить запасы энергии. Тогда турист решил заказать себе салат, который, судя по цене, должен был заглушить его голод. То, что ему принесли, способно разве что разочаровать.
После долгого похода в грязи по колено мне пришлось заплатить за этот "салат" 6 евро
Gandi14
Фото © Reddit / Gandi14
"Салатом", по мнению немецких рестораторов, оказался нарезанный томат с небольшим количеством нарезанного лука сверху.
Когда мужчина опубликовал снимок ничтожного салата в соцсети, пользователи блюдо тоже не оценили. Пост тут же стал вирусным, и комментаторы не упустили возможности пошутить.
Гиф © Giphy
Вам следует порадоваться, что они положили так много лука. Должно быть, вы им ещё понравились
Darybrain
Должно быть, этот томат чертовски хорош
Internetkylec
Однажды я заказал брускетту и получил то же самое, только на хлебе. Честно говоря, это тоже было в Германии...
Jonas_c