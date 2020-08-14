Турист показал, что ему принесли вместо салата за 500 рублей, и даже на Reddit фото вызвало шок

Пользователь Reddit Gandi14 в специальной теме "Отстойная еда" поделился своим недавним гастрономическим провалом. Мужчина целый день бродил босиком по отмелям на острове Амрум в Германии. В конце дня уставшую группу привели в кафе, чтобы восполнить запасы энергии. Тогда турист решил заказать себе салат, который, судя по цене, должен был заглушить его голод. То, что ему принесли, способно разве что разочаровать.