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Седокова показала своё главное достоинство, надев для этого бикини и удобно устроившись на женихе

Сейчас певица отдыхает в Майами, куда она прилетела, чтобы навестить девятилетнюю дочь.

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Фото © Instagram / annasedokova

Певица Анна Седокова выложила новое откровенное фото, показав своё главное достоинство. 37-летняя певица позировала в тесном купальнике, лёжа при этом на баскетболисте Янисе Тимме. И оторвать взгляд от получившейся картинки просто невозможно. Снимок звезда подписала следующими словами: It’s always summer somewhere... (Где-то всегда лето).

Фото © Instagram / annasedokova

Звезда надела телесный купальник, завязав волосы сзади. Кроме того, девушка не постеснялась показать себя без макияжа. И фанаты остались в восторге от увиденного, засыпав певицу комплиментами. Но особого внимания удостоилась пышная грудь Седоковой.

Аккуратно, цыцы выпадут!!!😉

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Интересно, а бюст свой?)

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Фото © Instagram / annasedokova

Сейчас Седокова находится в Майами, где живёт её дочь Моника. На протяжении нескольких месяцев бывшие супруги боролись за опеку над ребёнком, и по итогу девочка осталась с папой в Америке. В этот раз к девятилетней дочери Седокова приехала вместе с женихом — Янис Тимма совсем недавно сделал предложение возлюбленной.

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