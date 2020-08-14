Седокова показала своё главное достоинство, надев для этого бикини и удобно устроившись на женихе

Певица Анна Седокова выложила новое откровенное фото , показав своё главное достоинство. 37-летняя певица позировала в тесном купальнике, лёжа при этом на баскетболисте Янисе Тимме. И оторвать взгляд от получившейся картинки просто невозможно. Снимок звезда подписала следующими словами: It’s always summer somewhere... (Где-то всегда лето).

Звезда надела телесный купальник, завязав волосы сзади. Кроме того, девушка не постеснялась показать себя без макияжа. И фанаты остались в восторге от увиденного, засыпав певицу комплиментами. Но особого внимания удостоилась пышная грудь Седоковой.

Сейчас Седокова находится в Майами, где живёт её дочь Моника. На протяжении нескольких месяцев бывшие супруги боролись за опеку над ребёнком, и по итогу девочка осталась с папой в Америке. В этот раз к девятилетней дочери Седокова приехала вместе с женихом — Янис Тимма совсем недавно сделал предложение возлюбленной.