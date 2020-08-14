"Это твоя сестрёнка?" Рыжий из "Иванушек" поразил фанатов кадром из юности

Солист любимой многими в 90-х группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал фото из личного архива, на которое обратили внимание "Дни.ру".
Недавно Андрей Григорьев-Апполонов отметил 50-летие. Он отпраздновал юбилей в компании друзей. Певец исполнил песни из своего репертуара и напомнил гостям, что он на сцене уже несколько десятков лет. После этого он опубликовал в инстаграме снимок, который был сделан для паспорта на 20-летие.
Многие пользователи с иронией отреагировали на снимок певца, указав, что он похож на девчонку, а его причёска подошла бы для рекламы шампуня. Некоторые даже в шутку усомнились, что на фото не он, а его тайная сестрёнка-близнец.
С длинным волосом ты супер, конечно
n.a.d.e.z.h.d.a_sunny
В этого парня я и влюбилась
irinka._belka
К сожалению, время уходит, спасибо за песни
vl6382
Не, ну шевелюре любая девчонка позавидует
lesik__n54
Также пользователи поздравили любимого певца с днём рождения и пожелали ему счастья и долгих лет жизни.
Григорьев-Аполлонов родился 26 июля 1970 года. Популярность он завоевал не только благодаря голосу, но и яркой внешности. Рыжеволосый артист приглянулся многим любителям группы "Иванушки International". До участия в этом коллективе Андрей учился в педагогическом училище и шутил в КВН. Подробнее о биографии артиста читайте на uznayvse.ru.