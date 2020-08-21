Папа фотографируется с дочкой на одном и том же месте уже 40 лет, и это самый лучший семейный альбом

Сейчас Хуа уже 66 лет, и он обожает рассматривать фотоальбом, который он с дочерью начал заполнять ещё 40 лет назад. Первый кадр мужчина помнит очень хорошо

Фото © Hua Yunqing

Это был август 1980 года, когда дочке только исполнился год, мы всей нашей небольшой семьёй отправились в гости к другу недалеко от Ицюаня. Проходя мимо озера Тайин, я увидел Цзиньшань сзади и подумал, что фон хороший для того, чтобы сделать фотографию с ребёнком Хуа Юньцин

Фото © Hua Yunqing

Тогда Хуа всегда носил с собой фотоаппарат и дал его жене, чтобы она сделала первый из длинной серии кадров. Примерно через год молодой папа планировал с друзьями снова отправиться на озеро Тайин, но вспомнил о милом кадре с дочерью. Тогда парень решил снова взять девочку с собой для совместного фото

Фото © Hua Yunqing

Проявив второй снимок, мужчина заметил, как сильно изменился ребёнок за год, и понял — теперь отец и дочь будут каждое лето делать фото на фоне храма Цзиньшань. Годы шли, девочка росла, фотографии стали цветными, а по другую сторону объектива стояла уже не жена, а прохожие или друзья

За 40 лет у отца с дочерью всего лишь однажды не получилось встретиться ради традиционной фотографии. В 1998-м девушка уехала на стажировку в Японию и никак не могла отлучиться. Тогда она сделала снимок в полный рост и отправила папе, а он уже добавил её в финальный кадр

Фото © Hua Yunqing

С 2008 года в кадре появляется старшая внучка Хуа Юньцин, а с 2012-го — и младшая. Теперь они фотографируются вчетвером

Фото © Hua Yunqing

Девушка, за взрослением которой можно наблюдать в альбоме, уже сама обзавелась семьёй, насовсем переехала в Японию, но всё равно не забывает своего старика и каждый август по традиции приезжает на озеро Тайин

Фото © Hua Yunqing

Фотографии в подборке — лишь пятая часть от всего, что отец с дочерью сделали за последние 40 лет. Все остальные кадры они опубликовали в китайском издании Hua Yunqing.