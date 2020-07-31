Девушка поделилась фото из роддома, сделанными с разницей в 25 лет, но одна деталь ужаснула людей

Пользовательница silentonc появилась на свет 25 лет назад, и недавно девушка сама родила сына. Интересно в этой ситуации то, что роды в обоих случаях проходили в одной больнице и их принимал один и тот же акушер. И это не самое странное. Во втором случае врач ещё и отец ребёнка.
25 лет спустя доктор, который принимал меня на родах, также принял нашего сына!
silentonc
В основном пользователи были не в восторге от такой "милой истории". Они разделились на два лагеря. Одни размышляли, что акушеру, очевидно, было несколько необычно принимать роды у девушки, с которой он познакомился в первые секунды жизни.
Другие же посчитали сумасшествием то, что на свежей фотографии доктор — отец мальчика и как ему в голову пришла идея заводить с ней ребёнка. В выражениях комментаторы не стеснялись.
Должно быть, немного странно вытаскивать человека из другого человека, которого ты уже вытаскивал из ещё кого-то другого
tehmlem
Это как играть с матрёшками. Но очень медленно. И с людьми
Squidoncrack
Надеюсь, это не была любовь с первого взгляда
altermilo
Но, несмотря на сотни негативных комментариев, пост стал вирусным. За несколько часов его оценило семь тысяч человек, и среди них нашлись те, кто не поддержал резкие обсуждения под фотографиями. Вместо этого они вступились за автора поста, аргументируя это тем, что любовь не знает преград.