Девушка поделилась фото из роддома, сделанными с разницей в 25 лет, но одна деталь ужаснула людей

Пользовательница silentonc появилась на свет 25 лет назад, и недавно девушка сама родила сына. Интересно в этой ситуации то, что роды в обоих случаях проходили в одной больнице и их принимал один и тот же акушер. И это не самое странное. Во втором случае врач ещё и отец ребёнка.

25 лет спустя доктор, который принимал меня на родах, также принял нашего сына!

В основном пользователи были не в восторге от такой "милой истории". Они разделились на два лагеря. Одни размышляли, что акушеру, очевидно, было несколько необычно принимать роды у девушки, с которой он познакомился в первые секунды жизни.

Другие же посчитали сумасшествием то, что на свежей фотографии доктор — отец мальчика и как ему в голову пришла идея заводить с ней ребёнка. В выражениях комментаторы не стеснялись.