Девушка дала студенту неверный номер, и тот написал от руки 100 писем, чтобы её найти

Студент факультета психологии Сербан Райя встретил Эми в парке в Ноттингеме, Англия. Молодые люди разговорились и отлично поладили. Девушка даже согласилась пойти с новым знакомым на свидание и оставила ему свой номер телефона.

Фото © Twitter / TheSun

Окрылённому чувствами парню казалось, что всё идёт лучше некуда, пока он не вернулся домой. Сербан обнаружил, что номер, который дала ему Эми, неправильный. Однако студент не стал отчаиваться и не собирался так быстро сдаваться. Он решил, что, скорее всего, произошла ошибка и девушка на самом деле ждёт с ним встречи, пишет The Tab.

Учитывая, что мы так хорошо поладили, я решил доверять ей, а не думать, что она больше не хочет со мной разговаривать Сербан Райя

Фото © Facebook / Serban Raia

Сербан придумал необычный выход из ситуации. Парень потратил 10 часов и написал более ста писем в надежде найти Эми. Он отправил их в каждый дом на улице, где, предположительно, она живёт. Ромео получил много слов поддержки от людей, получивших письмо. Однако пока так и не дождался ответа от той, что мгновенно покорила его сердце.