Президент Бразилии выставил себя на посмешище и поднял над толпой карлика, перепутав его с ребёнком

В "Твиттере" завирусилось видео с публичным провалом президента Бразилии Жаира Болсонару. Несколько дней назад он участвовал в торжественном открытии электростанции в штате Сержипи. Там же политик устроил небольшую встречу со своими сторонниками, несмотря на огромное количество заражённых коронавирусом в стране. Уже перед отъездом мужчина решил поднять над толпой мальчика, который стоял рядом с ним.

Брать на руки детей, которых на встречи привели родители, — один из самых любимых приёмов политиков, чтобы повысить к себе лояльность. Вот только в период пандемии от таких идей лучше отказаться. Болсонару увидел рядом с собой маленького человека и тут же взял его на руки. Хотя под маской "мальчика" скрывалось совсем не детское лицо.

Благо команда бразильца сработала быстро, пишет LaPolitica Online. Президенту сказали, что это не ребёнок, после чего он тут же поставил своего миниатюрного последователя на место со словами: "Верно, верно".