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Президент Бразилии выставил себя на посмешище и поднял над толпой карлика, перепутав его с ребёнком

Мальчиком оказался мужчина с карликовостью.

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Кадры из видео Twitter / Temakidefeijao

В "Твиттере" завирусилось видео с публичным провалом президента Бразилии Жаира Болсонару. Несколько дней назад он участвовал в торжественном открытии электростанции в штате Сержипи. Там же политик устроил небольшую встречу со своими сторонниками, несмотря на огромное количество заражённых коронавирусом в стране. Уже перед отъездом мужчина решил поднять над толпой мальчика, который стоял рядом с ним.

Болсонару поднял в воздух карлика, думая, что это ребёнок

Temakidefeijao

Видео © Twitter / Temakidefeijao

Брать на руки детей, которых на встречи привели родители, — один из самых любимых приёмов политиков, чтобы повысить к себе лояльность. Вот только в период пандемии от таких идей лучше отказаться. Болсонару увидел рядом с собой маленького человека и тут же взял его на руки. Хотя под маской "мальчика" скрывалось совсем не детское лицо.

Благо команда бразильца сработала быстро, пишет LaPolitica Online. Президенту сказали, что это не ребёнок, после чего он тут же поставил своего миниатюрного последователя на место со словами: "Верно, верно".

Кадры из видео Twitter / Temakidefeijao

Однако в Сети над Болсонару уже успели посмеяться. Кадры с провалом политика на встрече разошлись по "Твиттеру", где пост собрал почти 70 тысяч лайков. В комментариях пользователи отметили, что мужчине нужно готовиться, прежде чем выходить на встречи со сторонниками.

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