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Седокова надела настолько откровенный купальник, что даже у фанатов стали сдавать нервы

Певица приковывает к себе взгляды снова и снова.

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Фото © Instagram / annasedokova

37-летняя артистка наслаждается отдыхом во Флориде со своим женихом — 28-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. И в обществе любимого мужчины Анна Седокова не перестаёт сиять ни на минуту. Так, она поделилась новыми жаркими фото в своём инстаграме, оставив бойфренду нежное послание.

Фото © Instagram / annasedokova

"Когда ты рядом со мной — у меня вечное лето 💞", — написала певица. "Всегда рядом ❤️❤️❤️❤️", — сразу же отозвался её возлюбленный. И лето у Анны действительно в самом разгаре. На кадрах она предстала в ярко-розовом крошечном бикини, низ которого едва можно разглядеть. Артистка сделала акцент на пышном бюсте, талии и бёдрах, заплетя волосы в косы и спрятав глаза за очками.

Фото © Instagram / annasedokova

Поклонники заявили, что у них уже стали сдавать нервы и они не могут спокойно смотреть на столь жаркие снимки. Один из кадров в аккаунте за считаные часы набрал около 60 тыс. лайков, заставив фанатов восхищаться фигурой своей любимицы.

Может, хватит над нами издеваться


krnikita2006

Фото © Instagram / annasedokova

Фигура просто шикарная

lelka_yakuba

Самая красивая и сексуальная

aik.asryan

Впрочем, Анне пришлось сталкиваться в жизни и с неприятными моментами. Недавно у артистки вышла автобиография "Я сильная. Я справлюсь", где она рассказала о болезненных вещах и травмирующем опыте, пытаясь вдохновить других на преодоление трудностей.

Я хочу, чтоб вы знали, что всё возможно. Я ребёнок, к которому по ночам в 7 лет приходил друг мамы и пытался изнасиловать, но я смогла. Я человек из семьи с самым грязным разводом, ушедшим отцом и ненавистью родителей, но я смогла. Я из самой бедной семьи, но я смогла. Я имела всё и всё потеряла, но я смогла. <...> Мне было больно, очень больно, невыносимо больно. Но я смогла... И это значит сможешь и ТЫ!

Анна Седокова

Седокова научилась кататься на велосипеде, но бикини превратило это в эротическое шоу

Артистка похвасталась, что наконец научилась кататься.

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