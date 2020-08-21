Седокова надела настолько откровенный купальник, что даже у фанатов стали сдавать нервы

Я хочу, чтоб вы знали, что всё возможно. Я ребёнок, к которому по ночам в 7 лет приходил друг мамы и пытался изнасиловать, но я смогла. Я человек из семьи с самым грязным разводом, ушедшим отцом и ненавистью родителей, но я смогла. Я из самой бедной семьи, но я смогла. Я имела всё и всё потеряла, но я смогла. <...> Мне было больно, очень больно, невыносимо больно. Но я смогла... И это значит сможешь и ТЫ!