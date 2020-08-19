Седокова научилась кататься на велосипеде, но бикини превратило это в эротическое шоу

37-летняя Анна Седокова продолжает выкладывать фото с отдыха в США, не давая фанатам расслабиться ни на секунду. На этот раз артистка продемонстрировала поклонникам, как она осваивает велосипед. И давно езда на нём не выглядела настолько жаркой.
На размещённом в "Инстаграме" кадре певица предстала в маленьком бикини, которое едва скрывало её загорелые формы. Седокова позировала на прогулочном велосипеде на фоне синего неба и пальм. И похвасталась, что у неё был "невероятный учитель". Артистка наслаждается поездкой вместе с бойфрендом — 28-летним баскетболистом Янисом Тиммой.
Видео © Instagram / annasedokova
Я и велик. Версия-2020. Сегодня он был окончательно покорён и доминирование произошло. А я-то думала, что у нас всё кончено. А нет. А не всё)) А всё потому что учитель невероятный @janis.timma ❤️ "Ты должна управлять рулём, а не он тобой" 😂😂😂
Анна Седокова
Фото Анна дополнила не менее знойными видео в сториз. И ракурсы там оказались более чем впечатляющие. Певица не оставила поклонникам шанса, и они рассыпались в комплиментах.
Аня, Вы очень красивая и сексуальная! Браво! Так держать!
<br/>inna_jrevna
Аня, какая ты секси
____sa_________
Какая кайфовая
juliyaa_si
Впрочем, приёмы соблазнения артистки уже давно подействовали. Недавно певица объявила, что её избранник сделал ей предложение.