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Седокова научилась кататься на велосипеде, но бикини превратило это в эротическое шоу

Артистка похвасталась, что наконец научилась кататься.

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Фото © Instagram / annasedokova

37-летняя Анна Седокова продолжает выкладывать фото с отдыха в США, не давая фанатам расслабиться ни на секунду. На этот раз артистка продемонстрировала поклонникам, как она осваивает велосипед. И давно езда на нём не выглядела настолько жаркой.

Фото © Instagram / annasedokova

На размещённом в "Инстаграме" кадре певица предстала в маленьком бикини, которое едва скрывало её загорелые формы. Седокова позировала на прогулочном велосипеде на фоне синего неба и пальм. И похвасталась, что у неё был "невероятный учитель". Артистка наслаждается поездкой вместе с бойфрендом — 28-летним баскетболистом Янисом Тиммой.

Видео © Instagram / annasedokova

Я и велик. Версия-2020. Сегодня он был окончательно покорён и доминирование произошло. А я-то думала, что у нас всё кончено. А нет. А не всё)) А всё потому что учитель невероятный @janis.timma ❤️ "Ты должна управлять рулём, а не он тобой" 😂😂😂

Анна Седокова

Фото © Instagram / annasedokova

Фото Анна дополнила не менее знойными видео в сториз. И ракурсы там оказались более чем впечатляющие. Певица не оставила поклонникам шанса, и они рассыпались в комплиментах.

Аня, Вы очень красивая и сексуальная! Браво! Так держать!

<br/>inna_jrevna

Аня, какая ты секси

____sa_________

Какая кайфовая


juliyaa_si

Впрочем, приёмы соблазнения артистки уже давно подействовали. Недавно певица объявила, что её избранник сделал ей предложение.

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