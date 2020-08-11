Девушка попросила бойфренда помочь с откровенным фото и едва не умерла от смеха, увидев результат

Пользовательница с ником trinvg из Миннеаполиса, США, поделилась в "Твиттере" историей, которой посочувствуют многие парни и над которой посмеётся изрядное количество девушек. Американка, которая делится своими откровенными снимками на сайте OnlyFans, рассказала, что попросила бойфренда помочь ей сделать эффектное фото. Однако после заметила то, что заставило её плакать от смеха.

Попросила моего парня увеличить мне грудь для фото, которое делала для OnlyFans, и... Я плачу trinvg

Фото © Twitter / trinvg

Парень спрятался за спиной подружки, пока поддерживал её бюст, но случайно в кадр попал его взгляд, который оказался красноречивее всех слов.

Фото © Twitter / trinvg

Пользователи принялись сочувствовать бедолаге, которому пришлось идти на такие жертвы. Они отметили, что сложно не почувствовать боль, читаемую в его глазах. Однако некоторые решили, что поддержка парня достойна уважения. В итоге пост стал вирусным, набрав более 677 тыс. лайков. А trinvg публично призналась своему избраннику в любви.

Я вижу боль в его глазах shxmxri

Тот, кто сказал, что через картинку нельзя почувствовать боль, был неправ 1ts4ngel

Фото © Instagram / trinvg

Мне искренне жаль этого парня 7seui