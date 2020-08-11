Мария Захарова поделилась кадрами из новой фотосессии, доказав, что русские женщины — самые красивые

Фотосессия получилась разноплановой: образ менялся от задумчивого и загадочного до искрящегося и улыбчивого. Но в одном подписчики сошлись без колебаний. Элегантность и женственность героини съёмки не оценить было сложно. В итоге кадры за несколько часов набрали более 14 тыс. лайков.

На страницу 44-летней Марии Захаровой в "Инстаграме" подписано 190 тыс. человек, с которыми она делится кадрами не только из рабочих будней, но и из обычной жизни за пределами политической карьеры. Но дипломат также активный пользователь "Фейсбука". Так, у неё в аккаунте появлялись снимки из отпуска, во время которого Мария Захарова старалась выбираться на пикники, наслаждалась природой и приготовлением блюд. А в завершение отдыха устроила "праздничный шашлык в кругу семьи и друзей".