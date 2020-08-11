Мария Захарова поделилась кадрами из новой фотосессии, доказав, что русские женщины — самые красивые

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась в "Инстаграме" снимками, которые подписчики не могли оставить без внимания. Дипломат предстала в зелёном брючном костюме и чёрном топе, позируя на стуле.
Последний день отпуска провела на форуме "Территория смыслов" в Солнечногорске, там же сфотографировалась на паспорт
Мария Захарова
Фотосессия получилась разноплановой: образ менялся от задумчивого и загадочного до искрящегося и улыбчивого. Но в одном подписчики сошлись без колебаний. Элегантность и женственность героини съёмки не оценить было сложно. В итоге кадры за несколько часов набрали более 14 тыс. лайков.
Очень красиво. Красивый цвет. Элегантный костюм. Красивая женщина
_pu_ma_
Великолепно👌Элегантна, женственная, ТАИНСТВЕННА👏👏👏вы с каждым годом хорошеете, Мария
siberiana71
Мария, Вы просто красавица! Супер! Умная! Красивая! Сексуальная! С маленьким юбилеем на Вашей должности! Удачи! Везения! Терпения!
viktoriab734
Женщина и в МИД женщина 🌹🌹🌹
vskataman
На страницу 44-летней Марии Захаровой в "Инстаграме" подписано 190 тыс. человек, с которыми она делится кадрами не только из рабочих будней, но и из обычной жизни за пределами политической карьеры. Но дипломат также активный пользователь "Фейсбука". Так, у неё в аккаунте появлялись снимки из отпуска, во время которого Мария Захарова старалась выбираться на пикники, наслаждалась природой и приготовлением блюд. А в завершение отдыха устроила "праздничный шашлык в кругу семьи и друзей".