Тренерша показала, как модели обманывают остальных девушек, выкладывая свои неудачные фото в бикини

Бренд одежды показал, как выглядят их модели в купальниках, если отбросить все уловки с ракурсами Бренды одежды по всему миру продолжают нанимать на съёмки девушек с идеальной внешностью и безжалостно ретушируют фото, не оставляя ни намёка на то, что модели на фотографиях — реальные люди. Но компания Boohoo решила пойти по другому пути. Вместо этого в своих соцсетях они показали, что их одежду носят вполне обычные женщины. С целлюлитом, растяжками и свисающим животом.