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Тренерша показала, как модели обманывают остальных девушек, выкладывая свои неудачные фото в бикини

В соцсетях то и дело появляются коллажи Instagram-моделей, на которых показывают, как они выглядят на фото и "в жизни". Конечно, на первый взгляд можно подумать, что такие снимки показывают, что никто не идеален и нужно любить себя независимо от форм. Но девушка-тренер из Австралии уверяет, такие кадры ничего с реальностью не имеют.

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Фото © Instagram / madalingiorgetta

Мадалин Джорджетта, у которой почти 900 тысяч подписчиков в "Инстаграме", уверена, хоть коллажи "ожидание/реальность" придуманы с благой целью, на деле они не лучше всего того, что мы видим в социальных сетях. По мнению тренерши, даже тут пользователей Сети умудряются обхитрить. Дело в том, что чаще всего на таких снимках позируют девушки худощавые или, по крайней мере, "средних размеров". И, чтобы показать свои "недостатки", им ещё нужно постараться. Блогерша доказала это своим примером.

В последнее время я вижу такие фотографии повсюду, и каждый раз они вызывают интерес. То, что все обычно пытаются скрыть, всегда привлекает внимание. Может быть, потому что мы так привыкли видеть совершенство, что, когда мы видим что-то отличающееся, мы останавливаемся и смотрим. Но действительно ли эти коллажи влияют на восприятие наших форм? Учат ли они принимать своё тело или это просто развлечение?

madalingiorgetta

Фото © Instagram / madalingiorgetta

На коллаже всего три фото, но они прекрасно показывают важность деталей в том, как человек будет выглядеть в кадре. На первом снимке Мадалин просто стоит, на втором — напрягла мышцы и встала в выигрышную позу. На третьем же девушка приняла неестественную позу и натянула трусы настолько высоко, насколько смогла. Результат налицо... но нужно отметить, что девушка — фитнес-тренер и находится в шикарной форме.

Они вдохновляют, только когда на них смотрят худышки с незначительными недостатками. А что делать тем, у которого тела даже далеко не похожи на эти "неидеальные" фигуры моделей. Люди с такими формами, к сожалению, не могут просто позировать и изменить этим восприятие своего тела

madalingiorgetta

Фото © Instagram / madalingiorgetta

В комментариях под постом подписчики девушки начали делиться своими мнениями. Оказалось, не каждый готов услышать правду о "вдохновляющих" постах в "Инстаграме". Однако среди подписчиц были и те, что признали, пост блогерши навёл их на новые мысли о представлении красоты в соцсетях, пишет Daily Star.

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