Тренерша показала, как модели обманывают остальных девушек, выкладывая свои неудачные фото в бикини

Мадалин Джорджетта, у которой почти 900 тысяч подписчиков в "Инстаграме", уверена, хоть коллажи "ожидание/реальность" придуманы с благой целью, на деле они не лучше всего того, что мы видим в социальных сетях. По мнению тренерши, даже тут пользователей Сети умудряются обхитрить. Дело в том, что чаще всего на таких снимках позируют девушки худощавые или, по крайней мере, "средних размеров". И, чтобы показать свои "недостатки", им ещё нужно постараться. Блогерша доказала это своим примером.
В последнее время я вижу такие фотографии повсюду, и каждый раз они вызывают интерес. То, что все обычно пытаются скрыть, всегда привлекает внимание. Может быть, потому что мы так привыкли видеть совершенство, что, когда мы видим что-то отличающееся, мы останавливаемся и смотрим. Но действительно ли эти коллажи влияют на восприятие наших форм? Учат ли они принимать своё тело или это просто развлечение?
madalingiorgetta
На коллаже всего три фото, но они прекрасно показывают важность деталей в том, как человек будет выглядеть в кадре. На первом снимке Мадалин просто стоит, на втором — напрягла мышцы и встала в выигрышную позу. На третьем же девушка приняла неестественную позу и натянула трусы настолько высоко, насколько смогла. Результат налицо... но нужно отметить, что девушка — фитнес-тренер и находится в шикарной форме.
Они вдохновляют, только когда на них смотрят худышки с незначительными недостатками. А что делать тем, у которого тела даже далеко не похожи на эти "неидеальные" фигуры моделей. Люди с такими формами, к сожалению, не могут просто позировать и изменить этим восприятие своего тела
madalingiorgetta
В комментариях под постом подписчики девушки начали делиться своими мнениями. Оказалось, не каждый готов услышать правду о "вдохновляющих" постах в "Инстаграме". Однако среди подписчиц были и те, что признали, пост блогерши навёл их на новые мысли о представлении красоты в соцсетях, пишет Daily Star.