Бренд одежды показал, как выглядят их модели в купальниках, если отбросить все уловки с ракурсами

Недавно в социальных сетях бренда появилась серия фотографий, которая интерпретирует понятие "бодипозитив" лучшим способом. Вместо того чтобы бросаться в подписчиков снимками полуголых дам с ожирением, Boohoo доказывает, что идеальных тел просто не существует. И даже те красотки, которые выглядят на фотографиях безупречно, едва ли такие же в жизни.
На коллажах, опубликованных брендом, стоят модели в их купальниках. Между фото есть небольшая, но в то же время просто огромная разница. На одном кадре девушка стоит в выгодной позе и её снимают с удачного ракурса — получается красотка с обложки журнала. Другой же снимок сделан без особых усилий — результат налицо.
На странице Boohoo в Instagram почти 7 млн подписчиков, и большая часть из них — женщины, которые устали от того, что им каждый день показывают тела моделей в отличной форме с выразительными глазами и ровным тоном кожи. Фотопроект показывает, что даже те девушки с обложек далеко не идеальны, а ракурс и освещение на фото меняют всё.
Конечно, серия снимков нашла огромный отклик среди многомиллионной аудитории бренда. Под каждым постом девушки писали, как сильно такие, казалось бы, незначительные публикации могут поднять самооценку как девочкам-подросткам, зависимым от соцсетей, так и взрослым женщинам, следящим за Boohoo, пишет Daily Star.
Как женщины, мы все знаем, насколько страшны социальные сети и как они во всех смыслах влияют на нас. Я действительно надеюсь, что женщины всех возрастов и размеров увидят эти изображения и почувствуют себя лучше, несмотря на те "недостатки", ведь... давайте посмотрим правде в глаза, дамы, никто не идеален, абсолютно никто!
Пользовательница Instagram
Мы великолепны! Независимо от наших форм и размеров
Пользовательница Instagram
Наконец-то девушки и женщины увидят правду о моделях из журналов
Пользовательница Instagram