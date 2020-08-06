Бренд одежды показал, как выглядят их модели в купальниках, если отбросить все уловки с ракурсами

Недавно в социальных сетях бренда появилась серия фотографий, которая интерпретирует понятие "бодипозитив" лучшим способом. Вместо того чтобы бросаться в подписчиков снимками полуголых дам с ожирением, Boohoo доказывает, что идеальных тел просто не существует. И даже те красотки, которые выглядят на фотографиях безупречно, едва ли такие же в жизни.

Фото © Instagram / boohoo

На коллажах, опубликованных брендом, стоят модели в их купальниках. Между фото есть небольшая, но в то же время просто огромная разница. На одном кадре девушка стоит в выгодной позе и её снимают с удачного ракурса — получается красотка с обложки журнала. Другой же снимок сделан без особых усилий — результат налицо.

Фото © Instagram / boohoo

На странице Boohoo в Instagram почти 7 млн подписчиков, и большая часть из них — женщины, которые устали от того, что им каждый день показывают тела моделей в отличной форме с выразительными глазами и ровным тоном кожи. Фотопроект показывает, что даже те девушки с обложек далеко не идеальны, а ракурс и освещение на фото меняют всё.

Фото © Instagram / boohoo

Конечно, серия снимков нашла огромный отклик среди многомиллионной аудитории бренда. Под каждым постом девушки писали, как сильно такие, казалось бы, незначительные публикации могут поднять самооценку как девочкам-подросткам, зависимым от соцсетей, так и взрослым женщинам, следящим за Boohoo, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / boohoo

Как женщины, мы все знаем, насколько страшны социальные сети и как они во всех смыслах влияют на нас. Я действительно надеюсь, что женщины всех возрастов и размеров увидят эти изображения и почувствуют себя лучше, несмотря на те "недостатки", ведь... давайте посмотрим правде в глаза, дамы, никто не идеален, абсолютно никто! Пользовательница Instagram

Мы великолепны! Независимо от наших форм и размеров Пользовательница Instagram