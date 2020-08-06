Семья купила суши, но дома оказалось, что креветки буквально сияют изнутри

Было странно видеть эти ​​светящиеся креветки, хотя суши мы едим очень часто. Можно было бы просто убрать их, но я решил оставить всё как есть. К счастью, после этого у меня не было никаких странных симптомов, возможно, это потому, что мы решили их сварить на всякий случай

Наттханаи Канчанаваса