Семья купила суши, но дома оказалось, что креветки буквально сияют изнутри

58-летняя Арун Йолпайбун и её сын, 21-летний Наттханаи Канчанаваса, по пути домой взяли суши, которые они регулярно покупают. Открыв пакет уже в квартире, они поняли, что перекус будет необычным. Дело в том, что креветки, которые использовали повара, светились ярко-голубым светом. Юноша решил, что не стоит выкидывать такие редкие морепродукты, и съел суши, несмотря на опасение мамы, пишет Daily Mail.
Было странно видеть эти светящиеся креветки, хотя суши мы едим очень часто. Можно было бы просто убрать их, но я решил оставить всё как есть. К счастью, после этого у меня не было никаких странных симптомов, возможно, это потому, что мы решили их сварить на всякий случай
Наттханаи Канчанаваса
Кадры со странными суши быстро стали вирусными, и в комментариях пользователи начали выдвигать разные теории, что же могло произойти. Самая популярная — радиация, самая приближенная к реальности — заражение флюоресцентными бактериями. Эту теорию подтвердила Джессада Дендуангборипант, доцент биологии Университета Чулалонгкорн.
Морепродукты часто могут быть загрязнены флуоресцентными бактериями, но они уничтожаются при нагревании в процессе приготовления. В суши морепродукты в основном сырые, поэтому их следует хранить при очень низких температурах, чтобы ограничить количество бактерий
Джессада Дендуангборипант