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Ратаковски в купальнике устроила откровенную съёмку, усложнив фанатам жизнь новыми ракурсами

Впрочем, судя по комментариям, мало кто из них был против такого поворота событий.

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Фото © Instagram / amberasaly

Популярная 29-летняя модель Эмили Ратаковски вовсю радуется открытию пляжного сезона, выкладывая одно за другим фото в своих купальниках. Девушка с 2017 года занимается собственным брендом одежды, львиную долю в котором составляют бикини и нижнее бельё. Поэтому к остатку лета этого года бизнесвумен подготовила несколько новых комплектов, которые поспешила продемонстрировать на себе.

Фото © Instagram / amberasaly

Модель предстала в откровенных атласных купальниках, показав всё многообразие расцветок. Девушка позировала на заднем дворе загородного дома, то выгибаясь на фоне пальм, то принимая любопытные позы на ступенях. Для фото Эмили отбросила всё лишнее: и украшения, и макияж. А волосы распустила, чтобы придать образу пляжную атмосферу. Девушка надела босоножки на высоком каблуке, которые визуально удлинили ноги модели.

Фото © Instagram / amberasaly

Эти ноги просто бесконечны

Maisieleung

Блин, у Эмили самое горячее тело на свете

Lizmaricaa

Не могу выбрать лучшее фото, все они просто бомба

Stevilou

Фото © Instagram / amberasaly

Эмили Ратаковски — американская модель, которая смогла прославиться во многих сферах искусства. Девушка уже успела сняться в клипах популярных исполнителей, таких как Maroon 5, Роберт Тик и Дима Билан. А после она переключилась на сериалы и фильмы, последний из которых — "Искусство обмана" — вышел на экраны летом прошлого года. В нём Эмили сыграла главную роль. Но в инстаграм модели 26,7 млн подписчиков привлекли её фото в купальниках и без.

Ратаковски попросила фанатов о помощи, но впустую — слишком откровенные бикини затмили им разум

Мало кто из них смог решить, какие из представленных фото самые лучшие.

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