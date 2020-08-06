Ратаковски в купальнике устроила откровенную съёмку, усложнив фанатам жизнь новыми ракурсами

Популярная 29-летняя модель Эмили Ратаковски вовсю радуется открытию пляжного сезона, выкладывая одно за другим фото в своих купальниках. Девушка с 2017 года занимается собственным брендом одежды, львиную долю в котором составляют бикини и нижнее бельё. Поэтому к остатку лета этого года бизнесвумен подготовила несколько новых комплектов, которые поспешила продемонстрировать на себе.

Фото © Instagram / amberasaly

Модель предстала в откровенных атласных купальниках, показав всё многообразие расцветок. Девушка позировала на заднем дворе загородного дома, то выгибаясь на фоне пальм, то принимая любопытные позы на ступенях. Для фото Эмили отбросила всё лишнее: и украшения, и макияж. А волосы распустила, чтобы придать образу пляжную атмосферу. Девушка надела босоножки на высоком каблуке, которые визуально удлинили ноги модели.

Фото © Instagram / amberasaly

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Фото © Instagram / amberasaly