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Ратаковски попросила фанатов о помощи, но впустую — слишком откровенные бикини затмили им разум

Мало кто из них смог решить, какие из представленных фото самые лучшие.

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Фото © Instagram / emrata

Популярная 29-летняя модель Эмили Ратаковски не просто так регулярно выкладывает снимки в купальниках. Разумеется, девушка любит радовать своих подписчиков, но они выступают также в качестве оценивателей. С 2017 года модель занимается своим брендом Inamorata, который в основном специализируется на нижнем белье и бикини. И все новые пополнения в коллекции Эмили предпочитает демонстрировать на себе.

Фото © Instagram / emrata и inamoratawoman

В этот раз девушка анонсировала новую линейку атласных купальников, предоставив фанатам несколько фото и видео с новым фасоном, но в разном цвете. Бикини вышло прекрасным, но когда зашла речь о лучшем, у поклонников начались проблемы. Ведь большинство из них смотрело вовсе не на купальники, а на подтянутую фигуру кумира.

Фото © Instagram / inamoratawoman

На Эмили даже мешок из-под картошки будет смотреться идеально

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Ох, ничего так неделя начинается...

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У меня каждый раз дыхание перехватывает

Mattieeej

Фото © Instagram / inamoratawoman

Эмили Ратаковски — 29-летняя американская модель, которая успела прославиться во многих отраслях искусства и моды. Девушка рекламировала нижнее бельё и купальники, снималась для глянцевых журналов, играла роли в кино, сериалах и клипах. Сейчас модель всё свободное время отдаёт собственному бренду одежды, об успехах и новинках которого рассказывает в "Инстаграме" 26,7 млн подписчиков.

Ратаковски надела настолько маленькое бикини, что у совершенства впервые появился предел

Так популярная модель решила показать, насколько отлично её бикини смотрятся на фигуре.

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