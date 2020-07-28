Ратаковски попросила фанатов о помощи, но впустую — слишком откровенные бикини затмили им разум

Популярная 29-летняя модель Эмили Ратаковски не просто так регулярно выкладывает снимки в купальниках. Разумеется, девушка любит радовать своих подписчиков, но они выступают также в качестве оценивателей. С 2017 года модель занимается своим брендом Inamorata, который в основном специализируется на нижнем белье и бикини. И все новые пополнения в коллекции Эмили предпочитает демонстрировать на себе.

Фото © Instagram / emrata и inamoratawoman

В этот раз девушка анонсировала новую линейку атласных купальников, предоставив фанатам несколько фото и видео с новым фасоном, но в разном цвете. Бикини вышло прекрасным, но когда зашла речь о лучшем, у поклонников начались проблемы. Ведь большинство из них смотрело вовсе не на купальники, а на подтянутую фигуру кумира.

Фото © Instagram / inamoratawoman

На Эмили даже мешок из-под картошки будет смотреться идеально <br/>Steennielsen3

Ох, ничего так неделя начинается... ___dtfer

У меня каждый раз дыхание перехватывает Mattieeej

Фото © Instagram / inamoratawoman