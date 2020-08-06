Парень, который питался только пиццей, преобразился из ленивого толстяка в красивого бодибилдера

Кортни Фрейзер-Бейтс из Истборна, Англия, раньше ел по пицце на завтрак, обед и ужин. Всё это он запивал литрами пива. Конечно, без последствий такая "диета" пройти не могла. За время студенчества вес парня добрался до отметки 115 килограммов, что ему, конечно, не очень нравилось, но мотивации что-то менять у него не было.

Я был типичным студентом: мой рацион состоял из пива и еды навынос (я любил пиццу). Мой вес резко взлетел. На пике мой вес достиг 115 кг, и это несмотря на то, что я и так играл в баскетбол 3–4 раза в неделю Кортни Фрейзер-Бейтс

Фото © Instagram / cfbfitness

Но когда на втором курсе Кортни повредил ногу и не смог тренироваться, он понял, что, если не сделает что-то со своим образом жизни, он скоро сломает весы. Тогда рацион парня начал понемного меняться в лучшую сторону. Фрейзер-Бейтс снизил потребление калорий с четырёх до полутора тысяч. Парень не без труда приучил себя есть лишь небольшую тарелку кукурузных хлопьев на завтрак, сэндвич на обед и такой же небольшой ужин.

Фото © Instagram / cfbfitness

Когда здоровье парня восстановилось и он начал ходить, друг повёл его в тренажёрный зал. Тогда жизнь Кортни кардинально изменилась. Он снова поднял количество потребляемых в день калорий, однако на этот раз это была уже здоровая пища, которая помогала ему набирать вес.

Моё телосложение полностью изменилось, и я почувствовал себя намного лучше. Мой вес снова увеличился, но это всё были мышцы, а не жир Кортни Фрейзер-Бейтс

Фото © Instagram / cfbfitness

Сейчас Кортни уже сам работает тренером, собирается открыть собственный тренажёрный зал и участвует в соревнованиях по бодибилдингу. Они тоже сыграли важную роль в формировании образа жизни спортсмена, пишет Daily Star.